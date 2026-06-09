Más de 6.5 millones de asistentes y millones de pagos realizados entre usuarios de 48 países pondrán a prueba la capacidad de la infraestructura financiera de México durante la Copa del Mundo de 2026, señaló Finnosummit en su informe "El gol invisible: pagos transfronterizos y B2C en la mayor cita futbolística del planeta".

La firma explicó que el torneo coincidirá con una profunda transformación de los sistemas de pago globales, impulsada por nuevas tecnologías financieras y por la modernización de la infraestructura que conecta a bancos, comercios y consumidores de distintas partes del mundo.

“El mayor evento futbolístico del planeta llegó en el momento en que esa infraestructura está viviendo su mayor transformación simultánea”, destacó el documento.

Millones de pagos cruzarán fronteras en segundos

Uno de los cambios más relevantes para el ecosistema financiero global es la adopción de ISO 20022, el nuevo estándar de mensajería para pagos transfronterizos que sustituyó a los antiguos mensajes MT de SWIFT desde noviembre de 2025.

La nueva infraestructura permite transmitir información más detallada sobre cada transacción, incluyendo identidad del usuario, ubicación del comercio, propósito del pago y datos regulatorios estructurados, lo que ayuda a reducir errores, rechazos y alertas de fraude.

De forma paralela, sistemas de pago instantáneo como SPEI en México, PIX en Brasil, FedNow en Estados Unidos y SEPA Instant en Europa han acelerado significativamente la velocidad de las operaciones financieras.

Sin embargo, Finnosummit advirtió que el principal desafío continúa siendo la conexión entre los distintos sistemas nacionales.

“El verdadero reto es que ‘crucen la frontera’ sin perder esa velocidad”, indicó el informe.

El documento recordó que el Financial Stability Board, organismo dependiente del G20, estableció como objetivo que 75 por ciento de los pagos transfronterizos se liquiden en menos de una hora para 2027, aunque todavía persisten obstáculos relacionados con conversiones de moneda, acuerdos entre bancos corresponsales y regulaciones locales.

México enfrenta retos en interoperabilidad financiera

Para México, el Mundial pondrá bajo los reflectores la capacidad de recibir pagos provenientes de wallets internacionales, bancos extranjeros y nuevas plataformas financieras.

El reporte destacó que el corredor Estados Unidos-México es el más importante del mundo en términos de remesas, con más de u$s 66 mil millones anuales, lo que convierte a ambos países en un laboratorio natural para probar soluciones de pagos internacionales.

Aunque México cuenta con una infraestructura sólida de pagos instantáneos y un marco legal derivado de la Ley Fintech de 2018, la implementación de esquemas de Open Banking y APIs abiertas continúa siendo desigual entre instituciones.

“La interoperabilidad de APIs entre sistemas nacionales sigue siendo el cuello de botella”, señaló el estudio.

Para los partidos que se disputarán en Ciudad de México y Guadalajara, la experiencia de los aficionados extranjeros dependerá en buena medida de la capacidad de comercios y terminales para aceptar wallets internacionales sin generar fricciones o rechazos en las transacciones.

PIX, stablecoins y biometría ganan terreno

El Mundial también servirá como escaparate para nuevas formas de pago que comienzan a ganar espacio en los mercados internacionales.

Brasil llegará al torneo con una de las infraestructuras más avanzadas de América Latina gracias a PIX, sistema que ya supera los 165 millones de usuarios activos y mueve más recursos que las tarjetas y el efectivo.

A través de alianzas recientes, aficionados brasileños podrán realizar pagos en Estados Unidos utilizando códigos QR de PIX y liquidaciones en tiempo real, sin necesidad de contar con una tarjeta internacional.

En paralelo, las stablecoins comenzarán a tener un papel más visible dentro del ecosistema financiero asociado al torneo. El informe destacó que la FIFA aceptará USDC para la compra de boletos, convirtiendo a la competencia en uno de los primeros eventos deportivos de escala global en incorporar este tipo de activos digitales como parte de su esquema oficial de pagos.

Asimismo, tecnologías como la tokenización y los pagos biométricos continúan avanzando. Según el reporte, la tokenización ha permitido incrementar en 6% las tasas de aprobación de pagos y reducir el fraude en 30%, mientras que 42% de los comercios a nivel mundial ya había incorporado alguna modalidad de autenticación mediante huella, rostro o palma de la mano al cierre de 2025.

El verdadero partido se jugará en la infraestructura

Más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, Finnosummit consideró que el Mundial de 2026 será el primer examen público para la nueva generación de infraestructuras financieras construidas en América Latina durante la última década.

“Para el ecosistema Fintech de LATAM, el mayor evento futbolístico del planeta es el primer stress test público de las infraestructuras de pagos que la región lleva años construyendo”, indicó el documento.