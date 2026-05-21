En esta noticia Movantis va por las stablecoins

El endurecimiento regulatorio impulsado por la administración de Donald Trump sobre transferencias de dinero desde EE.UU. podría alterar la dinámica de las remesas hacia América Latina y acelerar la migración hacia esquemas digitales y stablecoins, de acuerdo con Salvador Yáñez, Chief Product Officer de la firma de pagos transfronterizos Movantis.

La compañía —que asegura facilitar alrededor del 65% del dinero enviado desde EE.UU. hacia Latinoamérica a través de redes de remesas— advirtió que nuevas medidas regulatorias y fiscales sí podrían tener impactos en el negocio, aunque considera que los flujos seguirán creciendo por su peso en la economía regional.

“Va a haber ocasiones en las cuales haya afectación al negocio”, dijo el directivo en entrevista con El Cronista al referirse a posibles restricciones impulsadas desde Washington sobre transferencias realizadas por migrantes no regularizados.

El 20 de mayo, la Casa Blanca dio a conocer una nueva serie de exigencias del presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro donde pretende bloquear el acceso a servicios financieros de la población “extranjera ilegal” en ese país, una iniciativa que mermaría el flujo de remesas.

Según Movantis, medidas como el impuesto de 1% a ciertos envíos ya están modificando el comportamiento de los usuarios, empujando gradualmente a más clientes hacia métodos digitales y cuentas bancarias para reducir costos operativos.

“El envío de dinero es algo que va a seguir pasando”, mencionó Yañez, quien explicó que las remesas continúan siendo un soporte financiero crítico para millones de familias latinoamericanas.

De acuerdo con la economista en Jefe de Banco Base, Gabriela Siller, las remesas representan cerca del 5% del consumo en México y 3.5% del PIB, por lo que una medida como esta traería afectaciones económicas.

La empresa, surgida del rebranding de Transnetwork y otras firmas financieras adquiridas durante los últimos años, busca posicionarse como infraestructura regional de pagos y remesas en 18 países de América Latina.

Movantis va por las stablecoins

En paralelo, Movantis apuesta a que las stablecoins, criptomonedas ligadas al dólar estadounidense, se conviertan en la principal vía para mover dinero global en los próximos años, especialmente en remesas y pagos internacionales.

El directivo afirmó que tecnologías como USDC permitirían reducir tiempos y costos frente a la red tradicional de bancos corresponsales, particularmente en transferencias internacionales complejas.

“Mucho del dinero global se va a mover con stablecoins”, mencionó.

La compañía prepara además el lanzamiento de nuevos productos de emisión de tarjetas y wallets digitales en México, mientras amplía acuerdos con firmas tecnológicas y redes financieras regionales.