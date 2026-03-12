Casi la mitad de los estadounidenses responsabiliza a Donald Trump por el aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta que subraya el impacto que esta situación está teniendo en la popularidad del presidente. Ocho de cada diez votantes dijeron haber notado cambios en los precios en las estaciones de servicio en las últimas semanas y el 48% culpa al presidente y a su administración por el incremento, de acuerdo con un sondeo de Morning Consult realizado esta semana. El enojo de los votantes hacia Trump supera ampliamente al dirigido a otros actores: el 16% responsabiliza a las compañías de petróleo y gas, el 13% señala a las fuerzas del mercado y a la OPEP, mientras que el 11% atribuye el alza a las políticas del expresidente Joe Biden. El precio de la gasolina subió a 3,60 dólares por galón el jueves, según el grupo automovilístico AAA, más de un 20% por encima del nivel registrado cuando el presidente inició la guerra. Ahora se encuentra en su punto más alto en cualquiera de sus dos mandatos. El salto por encima del umbral de 3,50 dólares representa para los votantes —ya preocupados por el costo de vida en la economía de Trump— otro indicador clave de inflación, visible en las rutas de todo el país. “Los estadounidenses cargan combustible unas 50 veces al año. Eso significa 50 oportunidades para arrepentirse de su último voto”, dijo Kevin Book, jefe de investigación de ClearView Energy Partners. Los precios en las estaciones de servicio han aumentado durante 12 días consecutivos y los analistas esperan que continúen subiendo mientras el precio del crudo —la materia prima del combustible— permanezca elevado por el casi cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un paso estratégico por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La encuesta de Morning Consult también encontró que el 47% de los estadounidenses se opone a los ataques de Estados Unidos contra Irán, con un 63% de ellos preocupados por el aumento del precio de la gasolina. La administración Trump ha intentado frenar la suba de precios desde que comenzó la guerra, asegurando que garantizaría el seguro de los petroleros que atraviesan el estrecho o que desplegaría escoltas de la Marina estadounidense para protegerlos de posibles ataques. Sin embargo, la decisión de los países occidentales de liberar cantidades récord de petróleo de sus reservas estratégicas el miércoles, junto con los comentarios de Trump de que liberaría “un poco” de crudo de las reservas de Estados Unidos, no han logrado detener el alza de los precios. El West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, ha subido más de un tercio desde que Estados Unidos e Israel atacaron Teherán a finales del mes pasado. El miércoles cerró en 87,25 dólares por barril, un aumento del 4,6%. Más tarde ese mismo día, el secretario de Energía Chris Wright confirmó que Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas como parte del esfuerzo internacional para estabilizar el mercado. En las estaciones de servicio estadounidenses, el fuerte aumento de los precios está alimentando la frustración entre los votantes. “No entiendo por qué estamos en Irán”, dijo Alexa Reese, quien estaba en una estación Shell en el barrio Green Hills de Nashville, donde la gasolina costaba 3,40 dólares por galón. Señaló que también había notado el aumento de costos al comprar recientemente un pasaje de avión. Una encuesta de Ipsos realizada en los últimos días mostró que alrededor de dos tercios de los estadounidenses esperan que los precios de la gasolina sigan subiendo durante el próximo año. Aproximadamente la mitad cree que la guerra afectará negativamente sus finanzas personales. Jesse Brown, un jubilado en Nashville, dijo que responsabiliza a las compañías energéticas y no a los políticos por el aumento de precios. “[Joe] Biden no tenía control sobre el precio de la gasolina y Trump tampoco”, afirmó. “La especulación abusiva con los precios solía ser ilegal. No estoy seguro de qué pasó con eso”. Trump estuvo el miércoles en el estado vecino de Kentucky para destacar los logros económicos de su gobierno, donde afirmó que su administración está “trabajando para mantener el flujo de petróleo”. “Los precios del petróleo ya están bajando y van a seguir bajando, pero no nos iremos hasta que ese trabajo esté terminado”, dijo ante una multitud de seguidores. En los últimos días, el presidente ha insistido en que el aumento de precios será “de corto plazo” y aseguró que “bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”. El domingo, Trump describió en redes sociales los altos precios del petróleo como “un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”. “El presidente Trump ha sido claro en que estas son disrupciones temporales”, dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “Una vez que se cumplan los objetivos militares y el régimen terrorista iraní sea neutralizado, los precios del petróleo y el gas caerán rápidamente, posiblemente incluso por debajo de los niveles previos a los ataques. Como resultado, las familias estadounidenses se beneficiarán enormemente a largo plazo”. Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron su máximo histórico por encima de los 5 dólares tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, durante la presidencia de Biden, pero cayeron hasta alrededor de 2,80 dólares cuando dejó el cargo. A pesar del aumento reciente, los precios en Estados Unidos siguen siendo aproximadamente la mitad de los que se registran en muchos países europeos, incluido el Reino Unido. El Departamento de Energía de Estados Unidos pronosticó esta semana que los precios de la gasolina no volverán a los niveles previos al conflicto antes de finales de 2027. Analistas de Capital Economics estimaron que, si el precio del crudo se mantiene en los niveles actuales, la inflación al consumidor subiría al 2,9% en marzo, desde el 2,4% interanual registrado en febrero.