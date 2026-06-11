El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 11 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,5 euros, el de la gasolina 98 es de 1,68 euros y el del diésel es de 1,59 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.73% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.49%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 11 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.779 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.695 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.675 euros

Granada: 1.539 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: 1.558 euros hasta los 1.558 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 11 de junio en España?

Durante este jueves, 11 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.655 euros

Valencia: desde los 1.299 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.509 euros hasta los 1.585 euros

Ceuta: desde los 1.469 euros hasta los 1.469 euros

Zaragoza: desde los 1.399 euros hasta los 1.599 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.649 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: desde 1.565 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.629 euros hasta los 1.739 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: