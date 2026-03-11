La Agencia Internacional de Energía ha lanzado la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia, en un intento de calmar la turbulencia en los mercados energéticos desatada por la guerra en Medio Oriente. La agencia dijo este miércoles que liberaría 400 millones de barriles, una medida que eclipsa los 182 millones que liberó en dos fases en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. “Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero no tienen precedentes en escala, por lo tanto, estoy muy contento de que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de un tamaño sin precedentes”, dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE. Esta medida sin precedentes subraya los temores sobre la amenaza que el conflicto de Medio Oriente supone para la economía mundial. Los petroleros han suspendido en gran medida su navegación por el Estrecho de Ormuz, la estrecha vía fluvial por la que fluye habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural del mundo, debido a las amenazas a la navegación procedentes de Irán. El crudo Brent, de referencia internacional, se ha disparado un 26% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán hace casi dos semanas. El crudo alcanzó los 119 dólares por barril el último lunes, cuando el pánico por la oferta se apoderó del mercado, pero desde entonces ha caído desde ese máximo. Tras el anuncio de la AIE, cotizaba un 3% al alza, a 90,60 dólares por barril. Bajo el programa de la AIE, los países miembros mantienen alrededor de 1200 millones de barriles en reservas estratégicas que pueden utilizarse en caso de emergencia, aunque esto solo se ha hecho en cinco ocasiones desde la fundación de la agencia tras las crisis petroleras árabes de la década de 1970. Birol no dio detalles sobre el ritmo al que los 32 miembros de la AIE liberarían las reservas. El cierre del Estrecho de Ormuz ha dejado al mercado sin 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos refinados. “Para ser claros, lo más importante para que se normalicen los flujos de petróleo y gas es reanudar el tránsito por el Estrecho”, añadió Birol. “Una liberación récord de reservas de petróleo de emergencia podría amortiguar la falta de suministro de Medio Oriente”, dijo Hamad Hussain, economista de clima y materias primas de Capital Economics. Pero añadió que si el estrecho permanecía cerrado, el alivio sería temporal.