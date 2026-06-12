Al eliminar la comisión por pagos con tarjetas de crédito, ese ahorro debería trasladarse al precio final del combustible.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 12 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,49 euros, el de la gasolina 98 es de 1,69 euros y el del diésel es de 1,58 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.79% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.36%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 12 de junio de 2026:

Madrid: 1.449 euros hasta los 1.779 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.704 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.674 euros

Granada: 1.439 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: 1.559 euros hasta los 1.559 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 12 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.359 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.654 euros

Valencia: desde los 1.299 euros hasta los 1.615 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.579 euros

Ceuta: desde los 1.449 euros hasta los 1.449 euros

Zaragoza: desde los 1.4 euros hasta los 1.599 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.634 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.469 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.46 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.659 euros hasta los 1.749 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: