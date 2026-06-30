Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, brindó algunos detalles adicionales tras su visita a la fabrica Gigafactory de Tesla de hace una semana.

La compañía de Elon Musk -en su mejor momento tras el lanzamiento de la IPO de SpaceX- estaría interesada en incursionar en data centers en el país.

Marín, con directivos de Tesla

“Estamos mirando data centers. Hoy tuve una reunión de dos horas, viendo cómo buscábamos traerlos del Norte y hacerlos en la Argentina”, aseguró Marín, en una exclusiva reunión de petroleros.

“Tenemos experiencia en data centers chicos, con Claro y Telecom. Esto serían mega data centers. Ahora tenemos la experiencia del LNG para esos grandes proyectos”, añadió.

“Lo que nosotros estamos viendo es cómo transformar la energía de YPF en la electricidad que necesitan esos proyectos”, observó el CEO más “famoso” del país.

YPF tiene su unidad YPF Luz, dedicada a la generación eléctrica, que está muy instalada en energías renovables.

En el encuentro de la semana pasada, se había firmado una carta con “ posibles oportunidades de colaboración incluyendo el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía”, comunicó YPF.

En ese momento, se creyó que vendría por el lado de estaciones de servicio con carga rápida para los autos eléctricos. Pero Marín fue más allá.

“Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, detalló Marín en un posteo de la semana pasada.