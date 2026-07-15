Los traders de petróleo advierten que el nuevo estallido de tensiones en el estrecho de Ormuz marca una fase riesgosa para el mercado, que enfrenta una nueva disrupción sin las reservas que ayudaron a evitar una crisis económica más amplia al comienzo de la guerra entre EE.UU. e Irán.

La ruptura del cese el fuego entre Estados Unidos y la república islámica esta semana volvió a cerrar en gran medida el estrecho, poniendo fin a un breve repunte de los envíos a través de esa vía marítima, que normalmente transporta cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La última amenaza a las exportaciones de crudo del Golfo llega después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) informara el viernes que sus países miembro ya habían liberado casi tres cuartas partes de la liberación de emergencia de 400 millones de barriles anunciada en marzo, lo que significa que quedan apenas unas pocas semanas antes de que esas reservas se agoten.

“Quemamos todos los colchones que teníamos. Todos”, dijo un trader. “Ya no queda nada de eso”, agregó.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras el anuncio inicial del cese el fuego, de unos u$s 100 el barril a poco más de u$s 70.

Pero, en una señal de la renovada ansiedad de los traders, el crudo Brent saltó por encima de los u$s 87 el martes, el nivel más alto en más de un mes. El miércoles cotizaba en torno a los u$s 85,50, con una suba del 13% en la semana.

Gráfico de líneas del crudo Brent (u$s/barril) que muestra el repunte de los precios del petróleo este mes Financial Times

Durante el cierre de cuatro meses previo al acuerdo entre EE.UU. e Irán del mes pasado para reabrir el estrecho, los gobiernos de Occidente y Asia tiraron de casi todas las palancas disponibles para evitar que la escasez de suministro socavara a la economía mundial.

Las potencias occidentales liberaron volúmenes récord de reservas estratégicas de petróleo, China redujo a la mitad sus importaciones de crudo y obligó a sus empresas estatales a tirar de sus inventarios, mientras que la Casa Blanca dejó trascender que EE.UU. podría, al menos en teoría, intervenir en los mercados de futuros si los precios se descontrolaban.

Como resultado, el crudo Brent alcanzó un pico de u$s 126 el barril en abril, muy por debajo de su máximo histórico, pese a que la AIE advertía que el mundo atravesaba la peor disrupción de suministro de la historia.

Pero los traders señalaron que, si el nuevo cierre del estrecho se extiende por meses —algunos sospechan que Irán busca mantener la presión sobre el presidente de EE.UU., Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de noviembre—, esta vez no está claro de dónde saldría el petróleo para cubrir el faltante.

Amrita Sen, directora de inteligencia de mercado de Energy Aspects, dijo que, al entrar en la guerra, el mercado petrolero contaba con unos 400 millones de barriles de inventarios excedentes , sin contar las reservas estratégicas que controlan los gobiernos.

“Ahora tenemos casi nada”, dijo. “La complacencia del mercado en torno a los flujos por Ormuz está siendo puesta a prueba de manera severa.”

Los automovilistas ya sintieron el impacto en el surtidor, con precios de la nafta y el gasoil que subieron más rápido —y bajaron más lento— que el crudo desde que empezó la guerra.

Los mercados de combustibles refinados están ahora sumamente ajustados, con disrupciones adicionales que afectan el suministro proveniente de Rusia, el segundo mayor exportador mundial de gasoil, tras una serie de exitosos ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra su sistema de refinación.

La AIE advirtió el viernes sobre una posible escasez de nafta y gasoil, y los futuros mayoristas de gasoil en Europa subieron 14% esta semana.

Mientras las potencias occidentales habían empezado a evitar el combustible ruso en los años posteriores a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, ahora deben competir por el suministro con países como Turquía y Brasil, que siguieron comprando gasoil ruso y ahora necesitan buscar alternativas.

Las advertencias generalizadas sobre aerolíneas que podrían quedarse sin combustible para aviones —dado que países como Kuwait son grandes proveedores— no se materializaron, ya que las refinerías optimizaron la producción y las aerolíneas recortaron vuelos no rentables .

Pero se espera que los inventarios se reduzcan durante el período de mayor demanda del verano y que resulte difícil reconstruirlos antes de las fiestas de fin de año.

Los inventarios mundiales de petróleo subieron levemente en junio, según la AIE, aunque el incremento resulta menor si se lo compara con las caídas de los tres meses anteriores.

La baja de los precios del petróleo tras el cese el fuego se dio en medio de una sobreoferta temporal, ya que los países del Golfo se apuraron a vaciar sus tanques de almacenamiento, que estaban a punto de rebalsar, canalizando millones de barriles a través de Ormuz para liberar el espacio que necesitaban con el fin de restablecer la producción.

Adnoc, la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, vendió por licitación 84 millones de barriles, según la publicación especializada Argus, y operaba un sistema de “transporte lanzadera” a través de Ormuz para abastecer a los superpetroleros que esperaban, aún cautelosos de ingresar al Golfo.

Al entrar en la guerra, el mercado petrolero contaba con unos 400 millones de barriles de inventarios excedentes, sin contar las reservas estratégicas que controlan los gobiernos. EFE

Pero el brazo naviero de Adnoc informó que dos de esos superpetroleros, cada uno con capacidad para transportar unos 2 millones de barriles, fueron blanco de ataques de Irán el martes por la mañana mientras navegaban por el estrecho. Al menos un tripulante murió.

Si bien los proveedores del Golfo lograron redirigir parte de sus exportaciones —las exportaciones de crudo de Arabia Saudita subieron a unos 5 millones de barriles diarios desde sus puertos del mar Rojo, frente a los cerca de 7 millones de barriles diarios que enviaba por Ormuz antes de la guerra—, otros países, como Irak y Kuwait, siguen prácticamente aislados.

“En definitiva, el mercado venía descontando una trayectoria de flujo optimista que claramente ya no está sobre la mesa, al menos… hasta que haya una nueva ronda de diplomacia”, dijo Joel Hancock, analista sénior de commodities de Natixis Bank.

Al mismo tiempo, los traders monitorean la situación en el mar Rojo tras los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita, luego de un ataque al aeropuerto internacional de Saná.

El grupo respaldado por Irán había paralizado casi por completo la navegación por el mar Rojo durante más de un año a partir de fines de 2023. Una reanudación de la campaña hutí cerraría el acceso sur a Yanbu, la única ruta de exportación de petróleo de Arabia Saudita fuera del estrecho de Ormuz, lo que agitaría aún más a los mercados petroleros.