Los bancos de Wall Street reportarán esta semana su mayor recaudación en comisiones de banca de inversión en cuatro años y medio, impulsados por la explosiva salida a bolsa de SpaceX y un resurgimiento de las megafusiones.

Se prevé que los cinco bancos de inversión más grandes de EE.UU. —JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup— reporten un aumento interanual de comisiones del 27% en el segundo trimestre, según estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Esto llevaría el total a u$s 11.100 millones, la cifra más alta desde 2021, el pico reciente de la industria.

El inesperado ingreso llega después de que las acciones estadounidenses registraran su mejor trimestre en seis años, pese a la volatilidad y la incertidumbre generadas por la guerra con Irán. El boom de inversión en IA, la baja en los precios del petróleo y las señales de resiliencia del consumo ayudaron a impulsar el rally en los tres meses que terminaron a fines de junio.

Buena parte de las ganancias proviene de las comisiones en mercados de capitales accionarios, que se prevé que sumen u$s 2.500 millones entre los cinco bancos. Esto se debe principalmente a los u$s 500 millones en comisiones que recibieron los 23 bancos de inversión por la salida a bolsa de SpaceX, la cifra más alta jamás pagada en una oferta pública. Goldman y Morgan Stanley se embolsaron u$s 100 millones cada uno por la operación.

“SpaceX fue una operación tan grande que esperamos que tenga un impacto medible en todos los bancos involucrados”, dijo Brian Mulberry, estratega jefe de mercado en Zacks Investment Management.

Gráfico de barras de comisiones en miles de millones de dólares que muestra a Wall Street encaminado hacia su mejor trimestre en comisiones de mercados de capitales accionarios desde 2021. Financial Times

Banqueros y analistas destacaron la escala descomunal de una nueva camada de empresas tecnológicas que ya salieron a bolsa o podrían hacerlo pronto, entre ellas SpaceX, OpenAI y Anthropic.

Sin embargo, las salidas a bolsa de empresas más chicas en manos de fondos de private equity fueron más moderadas debido a las tasas de interés más altas.

También se prevé que las comisiones por fusiones y adquisiciones de los cinco bancos crezcan cerca de un 30% respecto del segundo trimestre del año pasado y superen los u$s 4.000 millones, la primera vez desde 2021 que las comisiones se mantienen por encima de ese nivel durante tres trimestres consecutivos.

Wall Street se benefició de un repunte de las grandes operaciones por más de u$s 10.000 millones. Morgan Stanley escribió en una nota a sus clientes esta semana que los anuncios globales de fusiones y adquisiciones de 2026 se encaminaban hacia los volúmenes más altos de la historia .

JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley, BofA, Citi y Wells Fargo presentan resultados el martes, con Morgan Stanley reportando el miércoles. En conjunto, se espera que los seis bancos reporten ganancias del segundo trimestre de alrededor de u$s 44.000 millones, un 18% más que hace un año.

Gráfico de líneas de precios de acciones reindexados que muestra que los grandes bancos estadounidenses superaron al mercado en general en los últimos dos años. Financial Times

Sus divisiones de trading también están en condiciones de beneficiarse de la volatilidad de los mercados financieros, al facilitar y financiar operaciones para sus clientes. El crecimiento es particularmente fuerte en el trading de acciones.

El crecimiento de las divisiones de banca de inversión se dio en un contexto de pérdidas relativamente moderadas en los préstamos, lo que impulsó las acciones bancarias, que superaron al mercado en general en los últimos dos años. Esto generó dudas sobre cuánto potencial de suba les queda a las acciones de los bancos.

“La vara está más alta”, dijo Saul Martinez, jefe de research de renta variable de bancos estadounidenses en HSBC. “Este debería ser un buen trimestre, pero creo que el mercado ya lo espera y eso se vio reflejado en los precios de las acciones.”

Los inversores también seguirán examinando los balances de los bancos en busca de señales de estrés en los consumidores estadounidenses, que demostraron ser relativamente resistentes a shocks como los aranceles a las importaciones, la guerra con Irán y la suba de los precios del petróleo.

“La preocupación sería mayor si se viera una reescalada [del conflicto], si los precios del petróleo volvieran a dispararse, si la inflación reapareciera en el panorama y entonces empezara a preocupar el crecimiento económico”, dijo Martinez.