Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, discutieron la renegociación de un pacto entre Estados Unidos y Dinamarca de 1951 que regula el estacionamiento de tropas estadounidenses en Groenlandia, como parte de unas conversaciones que llevaron al presidente de Estados Unidos a moderar sus amenazas sobre el territorio ártico.

El retroceso de Trump respecto de la posibilidad de usar la fuerza militar para tomar control de Groenlandia y de imponer aranceles a países europeos impulsó un rebote en los mercados globales.

Sin embargo, el jueves amenazó con una “gran represalia” si los países europeos vendían activos estadounidenses en respuesta a su presión por Groenlandia.

Según tres personas informadas sobre la conversación con Rutte, Trump y el jefe de la OTAN hablaron de cómo el tratado de 1951 podría proteger mejor el estatus de los despliegues militares estadounidenses en la isla.

También discutieron formas de aumentar las inversiones de Estados Unidos en Groenlandia y de otorgar a Washington un posible poder de veto sobre proyectos rusos o chinos en el territorio autónomo, señalaron las fuentes.

Una de las personas indicó que el estatus de las bases británicas en Chipre es un modelo que podría explorarse como forma de reforzar la presencia estadounidense en la isla, de gran importancia estratégica.

El retroceso de Trump respecto a Groenlandia y a imponer aranceles a países europeos impulsó un rebote en los mercados globales. Fuente: REUTERS Denis Balibouse

El entendimiento no es vinculante y se trata solo de un marco amplio de temas, dijeron dos de los funcionarios, que advirtieron que las negociaciones con Dinamarca y Groenlandia serán las que finalmente definan cómo se resolverá la crisis.

“ En realidad se está negociando ahora, los detalles, pero esencialmente es acceso total, no hay un final, no hay un límite de tiempo ”, dijo Trump a Fox News el jueves, al contrastarlo con acuerdos de largo plazo para arrendar territorios. “Estamos obteniendo todo lo que queremos sin costo alguno”.

El presidente estadounidense afirmó que decidió no imponer los aranceles a ocho países europeos, previstos inicialmente para el 1° de febrero, tras las conversaciones con Rutte.

La primera ministra de Dinamarca sostuvo que el acuerdo marco entre Trump y Rutte no involucró la soberanía de Groenlandia.

Trump también se reunió el jueves en Davos con Volodímir Zelensky, pero el encuentro de una hora terminó sin que ninguna de las partes se comprometiera a un acuerdo, lo que representó un revés para el presidente ucraniano.

En un discurso posterior a la reunión, Zelensky criticó reiteradamente a los países europeos, a los que acusó de estar paralizados por la indecisión y las disputas internas.

“ En lugar de convertirse en una verdadera potencia global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de potencias pequeñas y medianas ”, afirmó.

Zelensky dijo que sus socios europeos parecían “perdidos” al intentar convencer a Trump de cambiar de postura. “Él no va a cambiar. Al presidente Trump le gusta quién es”, agregó.

El enviado estadounidense Steve Witkoff tiene previsto reunirse por la noche con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El jueves por la mañana, Trump presentó a los 19 integrantes de su “Consejo de la Paz”, entre ellos Hungría y Arabia Saudita, que creó como un posible rival de la ONU para mediar en conflictos globales.

Los mercados europeos subieron el jueves, con el índice Stoxx 600 avanzando un 1%. Las automotrices, sensibles a los aranceles, se recuperaron, mientras que el sector de defensa retrocedió.

Los futuros que siguen al S&P 500 anticipaban una suba del 0,6% en la apertura de Wall Street, tras las ganancias del miércoles luego del giro en la política de Trump.