Milei y Trump en la firma del Consejo de Paz en Davos

Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia: “Tenemos todo lo que queríamos”

Con Javier Milei sentado en primera fila, el presidente estadounidense, Donald Trump, presidió este jueves la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.

El mandatario presentó la iniciativa en el auditorio principal del Foro Económico de Davos, en Suiza, con el objetivo inicial de supervisar su plan de paz para Gaza tras el alto al fuego.

Luego del discurso de Trump, los mandatarios internacionales allí presentes participaron de la firma del Consejo, incluido Milei.

Trump propone este espacio como un espacio paralelo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), muy criticada tanto por el estadounidense como por el argentino.

Ahora, Trump apuesta a ampliar el alcance del Consejo que presidirá a otros conflictos globales: “Hoy estamos anunciando más detalles sobre la Junta de Paz, es muy importante, esta junta tiene la oportunidad de ser uno de los órganos más trascendentales jamás creados“, consideró Trump al respecto.

Además de Milei, entre los representantes globales presentes se cuentan el presidente de Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán Ilham Aliyev, todos países que apoyan la iniciativa.

Entre los asistentes al acto también se encuentran algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump.