Las tropas de la OTAN probablemente pasarán a tener una presencia “más permanente” en Groenlandia, luego de que varios países europeos se sumaran a Dinamarca en el envío de efectivos para reforzar la seguridad en la isla ártica codiciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, afirmó el jueves que la intención es contar con más tropas danesas desplegadas en Groenlandia, con la invitación a otros aliados de la OTAN para participar de manera rotativa.

“La intención es crear una presencia militar más permanente” , dijo al medio público danés DR.

Alemania, el Reino Unido, Francia, Finlandia y los Países Bajos anunciaron que realizarán despliegues modestos de tropas. Diplomáticos europeos señalaron que la idea es mostrarle a Estados Unidos que Dinamarca y otros países se toman en serio la seguridad en el Ártico, y no responder a las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia se reunieron el miércoles en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, y acordaron crear un grupo de trabajo de alto nivel que se reunirá en las próximas semanas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió el encuentro como “no fácil” y reconoció que todavía existe un “desacuerdo fundamental” con Estados Unidos. Agradeció a los socios de Dinamarca por el envío de tropas y agregó: “ La defensa y protección de Groenlandia es una preocupación común para toda la alianza de la OTAN ”.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves que unos 15 soldados franceses serán pronto reforzados con medios terrestres, aéreos y navales. Agregó que Europa está “siendo sacudida en algunas de sus certezas”, incluso al encontrarse con “rivales que no esperaba ver”. Tanto Francia como Canadá abrirán consulados en Groenlandia en las próximas semanas.

Alemania informó que enviará 13 soldados de reconocimiento; el Reino Unido, un solo oficial ; Noruega, dos soldados ; y Suecia, varios efectivos . Helsinki enviará dos oficiales de enlace y los Países Bajos, un oficial .

“Estas tropas no podrían detener una invasión de Estados Unidos. No hay forma. Por eso el mensaje tiene que ser sutil. Se trata de mostrar que estamos reforzando la seguridad en el Ártico y que hay más por hacer”, dijo un diplomático de alto rango de uno de los países participantes.

Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, afirmó que Rusia y China están utilizando cada vez más el Ártico con fines militares y que la OTAN no lo permitirá. Se esperaba que los 13 soldados alemanes volaran a Dinamarca el jueves y a Groenlandia al día siguiente.

“Lo decisivo para mí es que, en nuestras actividades conjuntas de reconocimiento en Groenlandia bajo liderazgo danés dentro de la OTAN, nos estamos coordinando muy estrechamente, especialmente con nuestros socios estadounidenses ”, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló el jueves que las discusiones sobre la seguridad en el Ártico son ante todo una cuestión de la OTAN. “Groenlandia puede contar con nosotros, política, económica y financieramente”, dijo. “Seguiremos trabajando en la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluido Estados Unidos”.

Vladimir Barbin, embajador de Rusia en Dinamarca, criticó la iniciativa y sostuvo que la seguridad en el Ártico debería incluir a todos los Estados de la región.

En declaraciones al canal danés TV2, afirmó: “Al arrastrar a la OTAN al Ártico, incluido Groenlandia, Dinamarca promueve un enfoque confrontativo que siempre conduce a un debilitamiento, y no a un fortalecimiento, de la seguridad en la región ”.

Poulsen indicó que habrá una “rotación”, con distintos países que llegarán por períodos determinados para realizar ejercicios. Estos podrían incluir la protección de infraestructura crítica, así como el apoyo al despliegue de aviones de combate y buques hacia Groenlandia, según informó el Ministerio de Defensa.