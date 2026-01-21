La campaña cada vez más agresiva de Donald Trump para tomar el control de Groenlandia ha provocado fuertes críticas de los legisladores republicanos, lo que aumenta las posibilidades de que el Congreso intente frenar las ambiciones territoriales del presidente.

Al menos un legislador republicano ha sugerido públicamente que si Trump usara la fuerza militar para apoderarse del territorio danés, sería un delito susceptible de juicio político —y significaría el fin de su presidencia.

Varios otros han dicho que esperan que una resolución sobre poderes de guerra, que impediría al presidente desplegar tropas en Groenlandia sin la aprobación del Congreso, obtenga el respaldo de la mayoría de los legisladores en las próximas semanas.

El Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso, pero ha hecho poco para contener a Trump después de que este haya forzado los límites del poder presidencial a expensas de ellas durante el último año.

Una resolución sobre poderes de guerra destinada a limitar futuras acciones militares en Venezuela fracasó la semana pasada después de que Trump presionara con éxito a dos legisladores republicanos para que cambiaran sus votos.

Pero el coro de críticas dentro del partido sobre Groenlandia es una de las primeras señales importantes de que un número creciente de republicanos está dispuesto a detener lo que consideran una extralimitación presidencial.

Al mismo tiempo, los legisladores demócratas están sopesando maneras de censurar al presidente por sus amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos que se nieguen a ceder a sus planes de controlar el territorio.

Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, declaró el martes que estaba intentando “desescalar” la situación con Groenlandia. En las últimas semanas, ha mostrado una renovada disposición a criticar a Trump , amenazando con retrasar la aprobación de la próxima nominación del presidente a la presidencia de la Reserva Federal tras la investigación del Departamento de Justicia sobre el testimonio ante el Congreso de Jerome Powell, el actual presidente del banco central.

“No critico al presidente. Critico los malos consejos que está recibiendo sobre Groenlandia”, afirmó Tillis a la CNBC, añadiendo que “una acción cinética o algún tipo de aumento de la presencia militar” daría lugar a una resolución sobre poderes de guerra apoyada por la mayoría de los republicanos del Senado.

En Londres, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, dijo que su misión es “animar a los aliados” y “calmar las aguas”. Fuente: Bloomberg.

“Creo que podríamos conseguir fácilmente mayorías a prueba de veto”, añadió Tillis, sugiriendo que al menos dos tercios de los 100 miembros del Senado la aprobarían.

Rand Paul, senador republicano por Kentucky, se hizo eco de sus comentarios y declaró a NBC News el fin de semana que no había oído hablar de “ningún apoyo republicano” a una invasión militar de Groenlandia, añadiendo: “Incluso los miembros más radicales de nuestro bloque han dicho que no la apoyarán”.

Tillis habló el martes en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, días después de unirse a una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses en un viaje a Dinamarca para reunirse con funcionarios daneses y sus homólogos de Groenlandia.

La senadora de Alaska Lisa Murkowski era la única republicana además de Tillis que participó en el viaje a Copenhague. Sin embargo, tras reunirse con funcionarios daneses y groenlandeses, declaró que muchos más miembros del partido compartían su preocupación por las acciones del presidente.

“Groenlandia debe ser vista como nuestra aliada, no como un activo”, declaró Murkowski. “No creo que la ausencia de republicanos [en Dinamarca] se deba a que no les importe este tema”.

La semana pasada, Murkowski propuso una legislación junto con la senadora demócrata Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire, que impediría que el ejército estadounidense ocupara o anexara territorios de la OTAN, incluyendo Groenlandia. Una legislación similar se ha presentado en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista.

El republicano de la Cámara de Representantes Don Bacon, de Nebraska, ha sido uno de los críticos más enérgicos de la política de Trump sobre Groenlandia. También insistió en que una mayoría silenciosa de legisladores del partido del presidente está dispuesta a intentar bloquear cualquier acción militar en la isla ártica.

“La mayoría de los republicanos saben que esto es inmoral e incorrecto, y vamos a plantar cara”, declaró el legislador de Nebraska a CNN el fin de semana.

Bacon, quien no se presentará a la reelección en los comicios de mitad de mandato de noviembre, declaró la semana pasada a un periódico local de Omaha que la postura del presidente respecto a Groenlandia era una “pura bufonada” y que una invasión sería el “final de su presidencia”.

“La salida es darse cuenta de que los republicanos no van a tolerar esto y que tendrá que ceder”, añadió Bacon. “[Trump] detesta que le digan que no, pero en este caso, creo que los republicanos deben ser firmes”.

Bacon también criticó la amenaza del presidente de imponer nuevos aranceles del 10% a los países europeos a partir del próximo mes hasta que acepten apoyar sus ambiciones de adquirir Groenlandia, instando al Congreso a “recuperar la autoridad arancelaria”.

Bacon declaró el martes que “la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con la mano dura del presidente”, y añadió: “Está amenazando a los miembros de la OTAN, lo cual es vergonzoso”.

A pesar de que está pendiente un fallo de la Corte Suprema sobre si Trump tiene la autoridad para imponer aranceles generalizados, los legisladores han propuesto por separado una legislación para frenar las últimas amenazas comerciales del presidente.

Peter Welch, senador demócrata por Vermont que también formó parte de la delegación estadounidense en Copenhague, anunció el martes que presentará una resolución la próxima semana para forzar una votación en el Senado que prohíba el uso de aranceles por parte del presidente para castigar a los aliados de la OTAN. Aún no está claro cuántos legisladores republicanos respaldarían esta iniciativa.

“Se trata de una confrontación sin salida que sólo nos perjudicará a nosotros, a la OTAN y a nuestra posición en el mundo” , declaró Welch. “Defendemos la autodeterminación. Defendemos la soberanía. Y el presidente Trump está desafiando todo ello de una manera que será muy perjudicial”.

Las encuestas sugieren que los planes de Trump de adquirir Groenlandia, ya sea mediante la compra o por la fuerza militar, son sumamente impopulares entre la opinión pública estadounidense. Una encuesta de la CNN realizada la semana pasada reveló que sólo el 25% de los adultos estadounidenses estaban a favor del intento del presidente de controlar el territorio. Los republicanos estaban divididos a partes iguales y sólo la mitad dijo apoyar la idea.

Aun así, algunos aliados del presidente se han mantenido firmes en su apoyo a las tácticas de Trump.

El martes, durante una sesión conjunta del Parlamento británico en Londres, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, afirmó que su “misión” era “animar a nuestros amigos y ayudar a calmar las aguas, por así decirlo”.

En un discurso de casi 30 minutos, Johnson, el miembro más poderoso del Congreso de EE.UU., no mencionó a Groenlandia por su nombre. Pero invocó la cooperación previa entre EE.UU. y Reino Unido al instar al primer ministro Keir Starmer y a los líderes europeos a adoptar la visión de Trump.

“Siempre hemos sido capaces de resolver nuestras diferencias con calma como amigos. Seguiremos haciéndolo”, dijo Johnson. “ Busquemos un acuerdo, continuemos nuestro diálogo y encontremos una solución, como siempre hemos hecho en el pasado ”.

Pero añadió que Trump se estaba “tomando en serio las amenazas modernas y dinámicas que China y Rusia representan para nuestra seguridad global, especialmente en lo que respecta al Ártico”, y advirtió contra la inacción.

“Si bien podemos mantener un debate reflexivo... entre nuestros amigos sobre la mejor manera de contrarrestar estas amenazas, todos coincidimos en que deben ser combatidas”, afirmó Johnson. “Ignoramos estas amenazas bajo nuestro propio riesgo”.