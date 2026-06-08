La actriz argentina María Rosa Fugazot murió a los 83 años de edad. El triste fallecimiento se dio el domingo por la noche en su departamento del barrio porteño de Palermo. El personal médico acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia a través de sus canales oficiales. Distintas figuras del ambiente artístico expresaron sus condolencias a la familia por redes sociales y sus restos recibirán una despedida privada según indicaron sus allegados.

¿Quién fue María Rosa Fugazot?

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en la localidad de Vicente López, esta actriz fue hija de los artistas María Esther Gamas y Roberto Fugazot. Por eso, desde su infancia, estuvo vinculada al ambiente del espectáculo local.

Fugazot inició su carrera profesional en el teatro cuando tenía quince años . Trabajó de manera ininterrumpida en distintos escenarios durante casi siete décadas en las que se destacó en comedias, dramas y comedias musicales.

Formó parte de la orquesta de música del director de jazz Eddie Pequenino. En televisión participó en numerosos ciclos de ficción y programas de entretenimiento de mucha audiencia. Su labor abarcó tanto la pantalla chica como el cine nacional.

Durante las últimas semanas se encontraba trabajando en el Teatro Picadilly de Buenos Aires donde formaba parte del elenco de la obra teatral titulada Viejas Chorras.

Una despedida con el público y un legado artístico

A lo largo de su trayectoria mantuvo una relación constante con el público argentino. El velatorio y posterior entierro se realizarán durante este lunes. La comunidad cultural manifestó su respeto ante la pérdida de la intérprete.

Su legado abarca múltiples registros audiovisuales y obras grabadas en la televisión del país. Le sobreviven sus familiares directos y sus compañeros de trabajo de la última obra. El teatro local despide hoy a una de sus figuras más estables.

Las obras más destacadas de la fallecida artista

Televisión

El puntero (2011): Interpretó a Antonia, un papel dramático de gran impacto en el unitario emitido por El Trece.

La peluquería de Don Mateo : Clásico ciclo humorístico donde desplegó su talento junto a grandes capocómicos en Telefe.

Kachorra (2002): Participación en la exitosa telenovela juvenil protagonizada por Natalia Oreiro y emitida por Telefe.

Operación Ja-Já (inicio de su carrera): El programa fundacional junto a Gerardo Sofovich que la catapultó a la popularidad.

Polémica en el bar: Participación histórica en el emblemático formato de humor y debate.

Teatro

Appstinencia (2025): Comedia estrenada en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411, CABA).

Sorpresas (2013): Musical junto a Moria Casán y Carmen Barbieri.

Zorba, el griego : Obra clásica donde demostró su versatilidad dramática y musical.

La casa de Bernarda Alba: Aclamada versión del clásico de Federico García Lorca dirigida por José María Muscari.

Cine