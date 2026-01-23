Durante décadas, el eslogan más utilizado sobre el Ártico fue “Alto Norte, Baja Tensión”. Luego llegó Donald Trump.

El intento del presidente de EE.UU. de apoderarse de Groenlandia no solo ha conmocionado a los líderes europeos con lo que consideran un brutal ataque a Dinamarca, un aliado de la OTAN. También ha trastocado décadas de relativa paz en el extremo norte y la forma tradicional de cooperación que ha existido en el Ártico entre los países nórdicos más pequeños y los más grandes, como Rusia y Estados Unidos.

“Groenlandia es la zona cero de un nuevo orden mundial de grandes potencias y sus esferas de dominación si no tenemos cuidado. Los estados europeos se están dando cuenta de que todo esto es desastroso para los estados más pequeños", declaró Klaus Dodds, coautor de Unfrozen: La lucha por el futuro del Ártico.

Trump ha justificado su interés en Groenlandia —y Venezuela— con el lenguaje de la “defensa hemisférica”, argumentando que el control de todo el continente americano es necesario para Estados Unidos, como se establece en su nueva estrategia de seguridad nacional.

Esto ofrece una visión del Ártico que contrasta con el statu quo, que da la espalda a la cooperación y opta por una confrontación al estilo del Gran Juego, en el que las superpotencias se enfrentan en el Polo Norte.

“Groenlandia es la puerta de entrada para la defensa hemisférica”, declaró Thomas Dans, que Trump ha colocado al frente de la Comisión de Investigación Ártica de EE.UU., un órgano consultivo.

En su opinión, “No se trata solo del deshielo, sino también de la idea de que se puede confiar en un pequeño país al otro lado del mundo para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Hay demasiado riesgo para nosotros".

Dans, ciudadano estadounidense, ha defendido durante años un acercamiento entre Estados Unidos y Groenlandia. Organizó la visita de Donald Trump Jr. a Nuuk hace un año, que marcó el inicio del último interés estadounidense en la vasta isla ártica.

“Puede parecer chovinismo estadounidense, y lo es. Ya estamos hartos de pedir perdón por ello. Ningún otro país puede brindar seguridad a Estados Unidos”, sentenció Dans.

Los diplomáticos de los restantes estados árticos occidentales —Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia— trabajan para preservar el orden actual en el extremo norte, ante la preocupación de que las ambiciones territoriales de Trump puedan desencadenar lo que él dice temer más: un aumento de la presencia rusa y china en el Ártico.

“Las consecuencias para el sistema internacional serían terribles”, dijo un alto funcionario de un Estado europeo del Ártico. “¿Qué tipo de señal se enviaría a Beijing o Moscú? Lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar la vía de la disuasión diplomática".

Un problema es que el foro que contribuyó a mantener la región en paz —el Consejo Ártico, que da voz a los ocho países árticos— se encuentra prácticamente inactivo después de la suspensión de la cooperación con Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022 .

Un segundo diplomático de un estado ártico declaró que “Sin duda es un problema para nuestra visión de un Ártico pacífico que su principal instrumento no esté funcionando correctamente en este momento. Y sabemos que hay cuestiones que debatir: el aumento del poderío militar de Rusia en el Ártico ha sido considerable".

Dodds, analista geopolítico y decano de la Universidad de Middlesex, afirmó que gran parte del problema en torno a Groenlandia se debía al choque entre diferentes visiones sobre el territorio. Europa quería hablar de “seguridad ártica”, mientras que Trump prefiere centrarse en la “defensa hemisférica”, añadió. La seguridad en el Ártico es mucho más inclusiva.

En gran parte del Ártico, la seguridad se centra en proteger a las comunidades y a la población local. Si se opta por la defensa hemisférica, se trata de una seguridad mucho más dura. ¿Cómo impone una superpotencia su dominio en todo un hemisferio? En su opinión, “Lo que ofrezcan los estados más pequeños nunca será suficiente para Estados Unidos”.

Trump manifestó su interés en Groenlandia en 2021. “Me dedico al sector inmobiliario. Miro una esquina y digo: ‘Tengo que conseguir esa tienda para el edificio que estoy construyendo’, etc. En la geopolítica no es tan diferente. Me encantan los mapas. Y siempre dije: ‘Miren el tamaño de esto, es enorme, y debería ser parte de Estados Unidos’. No es diferente de una operación inmobiliaria. Es solo un poco más grande, por decirlo suavemente", declaró a los periodistas estadounidenses Susan Glasser y Peter Baker.

Dodds añadió que el enfoque de Trump parecía tener tanto que ver con la “egopolítica” como con la geopolítica, por lo que la defensa hemisférica podría ser el “andamio” destinado a dar sentido a los deseos del presidente estadounidense. Pero el concepto sigue siendo importante, sobre todo por las señales que se envían a otros.

Otro alto funcionario escandinavo se preguntó “Dónde termina el hemisferio occidental, ¿Groenlandia? ¿Islandia? ¿Svalbard? Hay mucha gente inquieta en este momento”.

Dodds advirtió que una consecuencia de que Trump tome el control de Groenlandia podría ser que Rusia intente apoderarse de Svalbard, el archipiélago ártico que forma parte de Noruega, pero donde hay un asentamiento ruso.

China también podría intentar explotar la debilidad actual de Rusia para consolidar su presencia en el Ártico, afirmó Dodds, citando el interés de Beijing en la Ruta Marítima del Norte, que podría reducir a la mitad los tiempos de envío a Europa.

Por ahora, la mayor esperanza de Europa parece ser convencer a Washington de que se toma en serio la seguridad del Ártico y que es un enfoque mejor que la defensa hemisférica.

Pero un intento inicial por demostrarlo, enviando tropas europeas a colaborar con las fuerzas danesas en un ejercicio en Groenlandia, pareció fracasar después de que Trump amenazara con imponer aranceles a los países participantes, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania. Aun así, las capitales europeas mantienen su compromiso de colaborar con el presidente estadounidense , demostrándole que son aliados valiosos, especialmente en el Ártico. “Hay intercambio de inteligencia con los estadounidenses. Es una vía de doble sentido”, declaró un alto diplomático nórdico.

Finlandia ha destacado ante Trump su destreza en la construcción de rompehielos, recordando la experiencia en el Ártico que Estados Unidos codicia. Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, declaró a Financial Times en octubre que Rusia representaba una amenaza tanto en el norte como en el este .

Kristrún Frostadóttir, primer ministro de Islandia, también declaró a Financial Times en octubre que “Nadie quiere aislar a Estados Unidos; todos quieren colaborar con Estados Unidos. Pero no queremos que nos digan qué hacer”.

En medio de todo esto se encuentra la propia Groenlandia. Sus 57.000 habitantes están en el centro de una vorágine geopolítica, desconcertados y bajo intensa presión. Sara Olsvig, exministra de Groenlandia y actual presidenta del Consejo Circumpolar Inuit, declaró sobre el interés estadounidense: “Hemos pasado por la colonización y no necesitamos repetir esta experiencia. La rivalidad entre grandes potencias que estamos presenciando no va a desaparecer. El mundo es mucho más multipolar que durante la Guerra Fría. La gran pregunta es: ¿mantendremos el orden internacional? De lo contrario, se desatará un caos enorme, y tendremos un problema".