Donald Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, en la que reclama al menos u$s 5.000 millones por daños y perjuicios, al sostener que la mayor entidad bancaria de Estados Unidos cerró su cuenta de manera injusta por motivos políticos.

El presidente de Estados Unidos inició la acción judicial el jueves ante un tribunal estatal del condado de Miami-Dade , acusando al banco de violar las normas de Florida sobre prácticas comerciales engañosas.

JPMorgan respondió ese mismo día: “Si bien lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda carece de fundamento. Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos; para eso están los tribunales”.

La entidad agregó que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas ni porque estas “generen riesgos legales o regulatorios para la compañía”, y que, en muchos casos, esas decisiones se toman para cumplir con normas y exigencias regulatorias.

Trump ha criticado en reiteradas oportunidades a los bancos estadounidenses por su reticencia a brindarle servicios financieros tras su salida de la Casa Blanca en 2021 . En noviembre del año pasado, JPMorgan informó que el gobierno estaba investigando si la entidad ofrecía un acceso bancario equitativo a sus clientes.

“El banco ha solicitado tanto a esta administración como a las anteriores que se modifiquen las reglas y regulaciones que nos colocan en esta situación y apoyamos los esfuerzos del gobierno para evitar la instrumentalización del sistema bancario”, sostuvo JPMorgan.

Noticia en desarrollo...