En esta noticia Argentina le dará la ciudadanía a inversores: cómo es el programa que anunció el Gobierno

En el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París, Francia, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina .

El anuncio se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales.

Argentina le dará la ciudadanía a inversores: cómo es el programa que anunció el Gobierno

El Programa, que estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026, propone dos mecanismos simples y transparentes:

realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s 350.000

o suscribir un título público de u$s 800.000 creado específicamente para este Programa .

Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría.

Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s 100.000 al Tesoro Nacional. Los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de u$s 25.000.

Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de u$s 500.000.

A través de un comunicado, el Gobierno aclaró que “todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera”.

En esta línea, los recursos obtenidos se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.

La evaluación de las solicitudes será liderada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de múltiples organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad y el de Interior.

El proceso comprende, entre otros aspectos, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de los solicitantes.

Realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

Según explicaron de manera oficial, “se incorporarán estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI”.

Para esto, el Gobierno indicó que fue asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión para asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales.

“Las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”, concluyó el comunicado.