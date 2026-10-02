En esta noticia “¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”

Con un fuerte discurso anclado en la recuperación macroeconómica y la apertura de mercados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este viernes del 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Lo hizo a través de un mensaje en video grabado desde París —donde encabeza la comitiva de la “Argentina Week”—, en el que aseguró frente al establishment empresario que Javier Milei será recordado en la historia como “el Presidente que nos sacó del ostracismo y nos liberó del caos”.

El jefe de los ministros estructuró su exposición en contrastar la Argentina de hace tres años con la actual. En materia internacional, destacó el abandono del eje con “Nicaragua, Venezuela, Cuba e Irán” para retornar a la alianza con las democracias occidentales, lideradas por los Estados Unidos de Donald Trump e Israel.

En el plano local, subrayó el fin de los piquetes administrados por los “gerentes de la pobreza” y el ordenamiento de las cuentas públicas, eliminando el déficit del Tesoro y del Banco Central en los primeros seis meses de gestión.

Frente a los ejecutivos, Santilli sacó a relucir lo que definió como el “milagro Milei”: una estabilización que redujo la inflación del 211% al 30% anual y bajó la pobreza del 57% al 32% .

Santilli forma parte de la comitiva que dijo presente en la Argentina Week de París 2026.

Además, remarcó una particularidad del modelo libertario frente a los procesos de ajuste de otros países: aseguró que la economía no destruyó empleo privado y logró encadenar cuatro años consecutivos de crecimiento genuino, apalancado por reformas estructurales como la modernización laboral, el Régimen de Inversiones (RIGI) y la nueva ley de glaciares.

Para explicar este crecimiento, el funcionario apeló a la metáfora de un avión que antes volaba con una sola turbina —la agroindustria—, sujeta a los vaivenes climáticos. Hoy, aseguró, el país encendió otros tres motores fundamentales: el sector del Oil & Gas, la minería —que proyecta saltar de u$s 4000 mil millones a u$s 10.000 millones en exportaciones este año— y la industria del conocimiento, que ya aporta otros u$s 10.000 millones a la balanza comercial .

A este impulso productivo le sumó el impacto de la apertura comercial, un histórico reclamo del sector privado.

Santilli celebró los avances del postergado acuerdo Unión Europea-Mercosur, los tratados con Singapur y, muy especialmente, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que garantizó arancel cero para más de 1.600 productos nacionales y multiplicó la cuota de exportación de carne de 20.000 a 100.000 toneladas.

“¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”

Sobre el final de su intervención, el jefe de Gabinete bajó un mensaje netamente político de cara a las próximas elecciones, polarizando directamente con Axel Kicillof.

Tras asegurar que la presencia del gobernador bonaerense en Estados Unidos “aterroriza a los mercados” porque promete revertir las reformas actuales, Santilli lo tildó irónicamente como el posible “mejor jefe de campaña de Milei”.

El dilema futuro, concluyó, será elegir entre sostener el rumbo del progreso, la libertad y la inserción global, o volver a una economía “cerrada y oscurantista” que, considera, empujó al país a la pobreza extrema.