En esta noticia Peregrinación a Luján: cómo seguirá el clima

Miles de fieles realizan la 52ª Peregrinación a Luján bajo la lluvia, con la Imagen Peregrina de la Virgen protegida con un cobertor plástico transparente, mientras se despliega un operativo de seguridad, salud, asistencia e hidratación a lo largo de los cerca de 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de la ciudad bonaerense.

La salida oficial de la Imagen Peregrina se realizó cerca de las 10.00 desde el Santuario de San Cayetano, aunque numerosos fieles comenzaron la caminata durante la madrugada pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires, con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

Peregrinación a Luján: cómo seguirá el clima

La misa central será este domingo a las 7.00 en la Basílica de Luján y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La peregrinación se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y se estima que más de dos millones de personas participarán durante el fin de semana.

En cuanto al clima, que arrancó con lluvias este sábado, se estima que por la tarde mejore. Sin embargo, habrá un marcado descenso de temperatura en las últimas horas del día, por lo que se recomienda también llevar abrigo.

Basílica Nuestra Señora de Luján

Domingo 4 de octubre

Por la mañana-madrugada : 8°C con neblina y sin probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde-noche: 22°C con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El segundo día presenta mejores condiciones climáticas para realizar el camino hacia Luján porque no lloverá y la sensación térmica aumentará a lo largo del día hasta llegar a los 22°C. En este sentido, lo mejor es estar preparado con ropa cómoda para el esfuerzo físico.