Los bancos centrales están aumulando oro al ritmo más alto en más de medio siglo

Los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido desde 1967 , y los analistas señalan a China y Rusia como los principales compradores, lo que indica que algunos países están dispuestos a diversificar sus reservas, alejándolas del dólar.

Los datos recopilados por el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés), un grupo financiado por la industria, muestran que la demanda del metal precioso ha superado cualquier cifra anual de los últimos 55 años . Las estimaciones del mes pasado también superan con creces las cifras oficiales de los bancos centrales, lo que ha desatado especulaciones en el sector sobre la identidad de los compradores y sus motivos.

La huida de los bancos centrales hacia el oro "sugeriría que el telón de fondo geopolítico es de desconfianza, duda e incertidumbre" después de que Estados Unidos y sus aliados congelaran las reservas de dólares de Rusia, dijo Adrian Ash, jefe de investigación de BullionVault, un marketplace de oro.

La última vez que se vio este nivel de compras marcó un punto de inflexión histórico para el sistema monetario mundial. En 1967, los bancos centrales europeos compraron volúmenes masivos de oro a EE.UU., lo que provocó una corrida de precios y el colapso de las reservas del London Gold Pool. Esto aceleró la desaparición del sistema de Bretton Woods, que vinculaba el valor del dólar estadounidense al metal precioso.

El mes pasado, el WCG calculó que las instituciones financieras oficiales del mundo habían comprado 673 toneladas. Y sólo en el tercer trimestre los bancos centrales compraron casi 400 toneladas de oro, el mayor frenesí de tres meses desde que comenzaron los registros trimestrales en 2000.

Las conservadoras estimaciones del WGC superan las compras comunicadas al FMI y por los bancos centrales individuales, que ascienden a 333 toneladas en los nueve meses transcurridos hasta septiembre.

Oficialmente, las compras del tercer trimestre estuvieron encabezadas por Turquía, con 31 toneladas, lo que sitúa el oro en torno al 29% de sus reservas totales. Le siguió Uzbekistán con 26 toneladas, mientras que Qatar realizó en julio su mayor adquisición mensual registrada desde 1967.

La discrepancia entre las estimaciones del WGC y las cifras oficiales del FMI se explica en parte por la existencia de organismos públicos, además de los bancos centrales de Rusia, China y otros países, que pueden comprar y poseer oro sin declararlo como reservas.

Reconociendo su adquisición -pero también posiblemente tratando de señalar su papel limitado- el Banco Popular de China (PBoC) informó a principios de este mes que en noviembre hizo su primer aumento en las tenencias de oro desde 2019, con un aumento de 32 toneladas por valor de alrededor de u$s 1800 millones . Sin embargo, la industria del oro dice que la compra china es casi seguro mayor.

Mark Bristow, director ejecutivo de Barrick Gold, la segunda minera de oro más grande del mundo, dijo que China había comprado alrededor de 200 toneladas de oro, según sus conversaciones con numerosas fuentes.

Nicky Shiels, estratega de metales de MKS PAMP, una empresa de comercio de metales preciosos, añadió que si el PBoC sólo hubiera comprado 32 toneladas el precio del oro habría tenido un pico de u$s 75 menos en noviembre. El precio del oro alcanzó los u$s 1787 la onza troy en noviembre y desde entonces ha superado los u$s 1800.

En el caso de Rusia, las sanciones han creado importantes problemas a su industria minera del oro -la mayor del mundo después de China- para vender en el extranjero. Produce unas 300 toneladas al año, pero sólo tiene mercado para 50 toneladas, según MKS PAMP.





Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales han congelado u$s 300.000 millones de las reservas de divisas de Rusia mediante sanciones , lo que, según Shiels, ha llevado a los países no occidentales a preguntarse: "¿Deberíamos exponernos a tantos dólares cuando los gobiernos de EE.UU. y Occidente pueden confiscarlos en cualquier momento?".

Según Ash, la compra de oro por parte de Rusia repite la estrategia de Sudáfrica durante la época de las sanciones del Apartheid, que consistía en apoyar la minería nacional comprando el metal amarillo en moneda local.

"Con las limitaciones en las exportaciones, tendría sentido que fuera el banco central ruso", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

El Banco Central de Rusia (BCR) dejó de comunicar cifras mensuales sobre sus reservas poco después de que comenzara la guerra. Funcionarios del BCR han rechazado la sugerencia de que esté comprando oro.

"Nuestras reservas de oro y divisas son suficientes. No tenemos la tarea específica de acumular reservas de oro y divisas", declaró la gobernadora del BCR, Elvira Nabiullina, a mediados de diciembre.

Sin embargo, los responsables del BCR llevan tiempo otorgando un valor estratégico al aumento de las reservas de oro; en 2006 afirmaron que sería deseable que el oro representara entre el 20% y el 25% de sus tenencias; en febrero de 2022, la última vez que el BCR publicó sus datos estadísticos, el oro representaba el 20,9%. Ha reducido sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense a sólo u$s 2000 millones, frente a los más de u$s 150.000 millones de 2012, mientras que ha aumentado sus reservas de oro en más de 1350 toneladas, por valor de casi u$s 80.000 millones a los precios actuales, según Julius Baer, un banco privado suizo.

Carsten Menke, jefe de investigación de próxima generación de Julius Baer, considera que las compras de Rusia y China indican una creciente reticencia de los países a depender del dólar.

"El mensaje que envían estos bancos centrales al colocar una mayor proporción de sus reservas en oro es que no quieren depender del dólar estadounidense como principal activo de reserva", afirma Menke.

Algunos miembros del sector especulan con la posibilidad de que los gobiernos de Medio Oriente utilicen los ingresos por exportación de combustibles fósiles para comprar oro, probablemente a través de fondos soberanos.

En los próximos meses se pondrá a prueba si las compras récord de los bancos centrales fueron una racha oportunista ante la caída de los precios del oro o un cambio más estructural.

Aunque los precios se han recuperado y rondan los u$s 1800 la onza troy, pocos están dispuestos a apostar que la tendencia hacia la diversificación de las reservas de los bancos centrales cambie de rumbo en breve.

Bernard Dahdah, analista senior de materias primas del banco de inversión francés Natixis, afirma que la desglobalización y las tensiones geopolíticas hacen que la tendencia de los bancos centrales de fuera de Occidente a diversificarse y alejarse del dólar estadounidense sea "una tendencia que no cambiará al menos en una década".