El descubrimiento del siglo | Unos albañiles encontraron 9 millones de euros en oro y monedas cuando rehabilitaban un edificio. (Representación creada con IA)

Un grupo de obreros de la construcción encontró un tesoro de oro valuado en unos 9 millones de euros mientras realizaba trabajos de renovación en un edificio de Sint-Gillis-Dendermonde, en Bélgica. El hallazgo ocurrió durante una obra para instalar nuevas tuberías y sorprendió a los trabajadores por la cantidad de lingotes y monedas que estaban escondidos.

La información fue difundida el 13 de agosto de 2026 por medios belgas y posteriormente reportada por medios internacionales. El tesoro estaba oculto dentro de una caja empotrada en una pared del sótano del inmueble, que actualmente pertenece a CAW Oost-Vlaanderen, una organización dedicada a brindar asistencia social en la región.

Los trabajadores avisaron inmediatamente al responsable de la obra y a la policía, que trasladó el oro a un lugar seguro mientras se investiga su procedencia y quién tiene derecho sobre el hallazgo.

Atención: qué encontraron los albañiles durante la renovación

El tesoro estaba compuesto por más de 40 lingotes de oro y alrededor de 4.000 monedas, según los reportes difundidos por medios belgas. La valoración inicial situó el conjunto en aproximadamente 9 millones de euros.

El descubrimiento se produjo cuando los trabajadores realizaban tareas relacionadas con la instalación de tuberías. Uno de los jóvenes que participaba de la obra contó que inicialmente creyó que las piezas que aparecían entre los escombros eran monedas comunes.

La sorpresa llegó cuando también apareció una pepita de oro, momento en el que los trabajadores comprendieron que estaban frente a un hallazgo de gran valor. Después de encontrar la caja con los lingotes y las monedas, decidieron comunicarlo a sus superiores y a las autoridades.

La policía tomó el tesoro bajo custodia y pidió a los curiosos que no se acercaran a la obra para buscar más objetos de valor. Las autoridades advirtieron que el lugar seguía siendo una zona de construcción y que el oro encontrado ya había sido retirado.

El debate por el dueño del tesoro de oro

El principal interrogante ahora es quién será el propietario legal de los millones de euros encontrados. El edificio pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, pero todavía no está determinado que la organización pueda quedarse con el tesoro.

El Ministerio Público de Flandes Oriental investiga de dónde provienen los lingotes y las monedas, quién los escondió y si el tesoro podría estar relacionado con alguna actividad ilegal. Hasta que finalice esa investigación, no se definirá quién tiene derecho sobre el oro.

ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista

El inmueble tiene además una historia particular: durante el siglo XX estuvo relacionado con una familia dedicada a la producción de cerveza, antes de pasar a manos de la organización social que actualmente lo utiliza. Esa circunstancia también forma parte de las preguntas que rodean el origen del tesoro.

Qué dice la ley sobre el oro encontrado

En Bélgica, encontrar un tesoro dentro de una propiedad ajena no significa automáticamente que los trabajadores puedan quedarse con él. Las autoridades deben intentar determinar quién fue el propietario original y establecer si existe algún derecho legal sobre las piezas encontradas.

La propia cadena pública belga VRT explicó que, cuando una persona encuentra un tesoro en un lugar que no le pertenece, debe realizar esfuerzos para localizar al propietario original. Si no es posible encontrarlo, existen procedimientos legales para informar a las autoridades correspondientes.

Por ese motivo, los obreros que realizaron el descubrimiento no se convirtieron automáticamente en dueños de los 9 millones de euros. También queda por determinar si podrían recibir algún tipo de recompensa por haber encontrado el tesoro.

Mientras avanza la investigación, el oro permanece bajo custodia de las autoridades. El fiscal deberá establecer su procedencia y quién es el propietario legal antes de que se pueda decidir qué ocurrirá con los lingotes y las miles de monedas.

Si finalmente CAW Oost-Vlaanderen obtiene el derecho sobre el tesoro, la organización ya anticipó que utilizaría los recursos para ampliar la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mediante nuevas plazas de alojamiento para personas sin hogar en Flandes Oriental.