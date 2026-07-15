Uruguay presentó este miércoles 15 la Alerta Amber, un sistema de búsqueda temprana para niños, niñas y adolescentes denunciados como ausentes, ya sea por secuestro u otras circunstancias en las que exista presunción de un delito.

De esta manera, Uruguay se convierte en el quinto país de América en implementar la Alerta Amber y en el país número 39 del mundo en sumarse al sistema a través de la empresa Meta.

Las autoridades destacaron que la rapidez en la difusión de la información durante las primeras horas de una desaparición puede ser determinante para encontrar a un menor.

La alerta será difundida a través de portales oficiales, pantallas del Estado, redes sociales, pantallas de puertos y aeropuertos, además de las aplicaciones 911 y Elida 360, que monitorea casos de violencia de género.

También se trabaja con las empresas telefónicas para ampliar los canales de difusión, informó el comisario de Interpol, Juan Álvez.

Este sistema no se utilizará en todos los casos. Antes de su activación se realizará una evaluación de riesgo y será la Justicia la que definirá si corresponde emitir la alerta.

El presidente Yamandú Orsi destacó en forma positiva la puesta en marcha de la Alerta Amber, “un mecanismo que dispara alarmas bastante bien coordinadas” ante una ausencia de menores sospechosa. Para el mandatario, este instrumento permitirá advertir a la ciudadanía de manera más eficiente y rápida.

El presidente relató cómo fue el proceso de la concreción de esta herramienta, a partir de una propuesta surgida en el año 2024, que requirió trabajo conjunto de varios organismos y se reglamentó por medio de un decreto al final del gobierno anterior.

Posteriormente, la implementación de la Alerta Amber requirió consultas de las comisiones del Parlamento a distintas personas para finalizar la tarea, ya que “faltaban algunos detalles menores que tienen que ver con la aplicación”, dijo Orsi.

La autorización judicial

“Vamos a empezar a trabajar muy urgentemente en una evaluación de riesgo, esto será informado a la Justicia competente y va a ser quien va a autorizar la Alerta. La unidad policial que toma conocimiento de la denuncia va a activar la búsqueda en el terreno mientras se informe a la Justicia para la evaluación”, explicó el comisario Álvez.

El jerarca de Interpol señaló que esa evaluación deberá realizarse en el menor tiempo posible para no demorar las acciones de búsqueda.

Debe haber un consentimiento de la familia del menor desaparecido, debe existir la presunción de un delito y confirmar que el menor se encuentre en una situación de riesgo, explicó el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes.

Por su parte, la multinacional Meta señaló que difundirá las alertas a través de las redes Instagram, Facebook y Messenger.

La representante de la empresa, Emily Vacher, explicó que la información más relevante sobre el niño o adolescente desaparecido será compartida con personas que, por su cercanía geográfica, puedan colaborar en la búsqueda.