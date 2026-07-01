Diecisiete años después de su lanzamiento, WhatsApp da uno de los cambios más importantes de su historia. Meta anunció el 29 de junio de 2026 el inicio del despliegue gradual de los nombres de usuario, un sistema que permite identificarse dentro de la plataforma sin necesidad de compartir el número de teléfono.

La función, que lleva años en fase de prueba, convierte a WhatsApp en algo más parecido a Telegram o Instagram en cuanto a privacidad, aunque con diferencias importantes.

La vicepresidenta de producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, calificó la función de “característica central de privacidad”. Y el propio comunicado de la compañía lo resume con una sola frase: “A veces, simplemente quieres chatear sin dar tu número”.

La configuración de WhatsApp que habrá que modificar para conseguir el nombre de usuario.

Cómo reservar tu nombre de usuario antes de que lo tome otra persona

El proceso es sencillo y se hace desde la propia app. Hay que actualizar WhatsApp a su versión más reciente, abrir Ajustes, entrar en Cuenta y seleccionar la opción Nombre de usuario.

El despliegue es progresivo, por lo que no todos los usuarios verán la opción al mismo tiempo. Quienes aún no la tengan disponible recibirán una notificación dentro de la app cuando llegue a su región.

El nombre de usuario debe tener entre 3 y 35 caracteres, incluir al menos una letra y ser único dentro de la plataforma. Se permiten letras, números, puntos y guiones bajos.

WhatsApp también incluyó un generador automático que propone opciones para quienes no sepan qué elegir. Quienes ya usen el mismo nombre en Instagram o Facebook podrán reclamarlo directamente vinculando su cuenta dentro del ecosistema de Meta.

Los nuevos nombres de usuario presentados por Meta para WhatsApp. WhatsApp

Qué cambia exactamente con el número de teléfono

El número de teléfono no desaparece. Sigue siendo necesario para crear una cuenta en WhatsApp y no será reemplazado por el nombre de usuario. Lo que cambia es que, a partir de ahora, los nuevos contactos podrán iniciar una conversación usando únicamente el nombre de usuario, sin necesidad de conocer el número personal.

Para añadir una capa extra de seguridad, WhatsApp introdujo también la opción de una clave de nombre de usuario: un código de cuatro dígitos que funciona como verificación adicional para que cualquier persona que intente comunicarse por primera vez deba conocer.

Los nombres de usuario de cuentas verificadas y figuras públicas de alto perfil están bloqueados preventivamente para evitar suplantaciones de identidad. Nadie podrá registrar el nombre de un político, una celebridad o una marca reconocida.

Por qué WhatsApp no tendrá un directorio público de usuarios

A diferencia de Telegram, donde cualquiera puede buscar a un usuario por su nombre, WhatsApp no tendrá directorio público ni motor de búsqueda interno. Para escribirle a alguien, habrá que conocer su nombre de usuario exacto.

Esto evita que herramientas de rastreo automatizado puedan recopilar nombres de forma masiva y reduce el riesgo de spam y acoso.

Esta decisión de diseño refleja la filosofía de privacidad que WhatsApp quiere consolidar: menos exposición, más control personal sobre quién puede contactarte.

Cuándo estará disponible para todos

El lanzamiento completo está previsto para antes de que termine 2026, aunque sin fecha global exacta. El despliegue se hace por fases: primero llega a algunos países y dispositivos, y luego se amplía progresivamente.

Para empresas que usan la API de WhatsApp Business, la adaptación al nuevo sistema era obligatoria desde junio de 2026.