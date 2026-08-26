El BCRA vendió dólares por primera vez desde octubre del año pasado y cortó una racha de 19 ruedas con compras
La autoridad monetaria terminó la rueda con un saldo vendedor de u$s 50 millones y cortó una racha de 19 jornadas consecutivas con compras. El resultado redujo a u$s 436 millones la acumulación de divisas durante agosto.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.