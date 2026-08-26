El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este miércoles u$s 50 millones en el mercado oficial de cambios y cortó una racha de 19 ruedas consecutivas con saldo comprador.

El BCRA no terminaba una rueda con saldo vendedor desde octubre pasado. El antecedente más cercano sin compras se había registrado 19 ruedas atrás, a fines de julio, cuando la autoridad monetaria cerró su intervención en el mercado oficial con resultado neutro.

“En gran parte es por el fixing, por el cierre de posiciones en futuros, hoy e operó mucho en rofex”, informó a El Cronista Gutsavo Quintana de PR Operadores de Cmabio.

La intervención negativa se produjo después de que la autoridad monetaria comprara apenas u$s 9 millones durante la jornada anterior, en medio de una menor oferta de divisas y una mayor demanda de cobertura.

Con el resultado de este miércoles, el saldo comprador de agosto se redujo de u$s 486 millones a cerca de u$s 436 millones. En tanto, las adquisiciones acumuladas desde comienzos de 2026 quedaron en torno a los u$s 13.763 millones.

La venta también se conoce luego de que las reservas internacionales brutas alcanzaran el martes los u$s 50.912 millones, el nivel más alto en siete años. Sin embargo, buena parte de la mejora reciente respondió a factores de valuación, en especial a la suba del oro, y no solo a las compras realizadas en el mercado.

La intervención marca un cambio respecto de las últimas ruedas y se produce en un momento de mayor presión sobre el mercado cambiario. El resultado vuelve a poner el foco sobre la capacidad del Central para sostener su programa de acumulación de reservas frente al aumento de la demanda de dólares.