Elecciones EE.UU. 2024: ¿Llegó el momento de Kamala Harris?

Minutos después de que la desastrosa actuación de Joe Biden en el debate sembrara el pánico en el partido demócrata, Kamala Harris salió a defender a su jefe ante la prensa. Ahora, no se descarta que pueda sustituirlo.

A medida que el apoyo de Biden en el partido cae en picada, su vicepresidenta es la principal aspirante a reclamar su puesto en la cúpula del partido demócrata. El miércoles por la tarde almorzó con el presidente en la Casa Blanca, en su primer encuentro desde la debacle del pasado jueves.

La posibilidad de que sustituya al presidente está suscitando reacciones en la cúpula de su partido que van desde la aceptación al temor y la resignación. Pero todos coinciden en la pregunta fundamental: ¿Le iría mejor a Harris que a Biden -o cualquier otro candidato- contra Donald Trump?

Elecciones EE.UU: Biden se reúne con demócratas claves mientras se profundiza la crisis en el partido

Alan Patricof, financiero y donante del partido demócrata, dijo el miércoles que seguía apoyando a Biden -por ahora-, pero que se había sentido aliviado por la reciente performance de Harris.

"Ella es seguramente la elección más fácil para reemplazar a Biden si llegara el caso. Creo que podría desenvolverse bien contra Trump. Es una posibilidad real, aunque si me lo hubieran preguntado hace dos semanas, ni me lo habría planteado", reconoció Patricof.

Ella cuenta con otra ventaja: según las leyes de financiación de campañas de Estados Unidos, Harris heredaría cientos de millones de dólares de la campaña de Biden porque su candidatura aparece junto a la de él . Transferir ese dinero a otros candidatos sería más complicado.

Aun así, en opinión de un asesor de donantes de Wall Street, sus clientes reaccionarían negativamente si Biden nombrara sustituta a Harris. Algunos criticaron un mandato como vicepresidenta que se ha caracterizado por sus incómodas apariciones públicas. Otros creían que había sido cómplice de encubrir el deterioro del estado del presidente.

Según el asesor, " Kamala no es la opción preferida de muchos donantes , eso lo puedo .asegurar. Tiene que haber un proceso competitivo real, entonces los donantes elegirán su candidato ". Un donante de Nueva York fue menos diplomático: " Kamala sería un desastre. Estaríamos mejor con una candidata que casi no sepa hablar ".

La raza será un factor determinante en la decisión. Descartar a la primera mujer de color que ocupa la vicepresidencia provocaría una reacción en contra de los votantes negros, un electorado fundamental para el partido demócrata , según varios consultores. Los candidatos de los que más se habla -los gobernadores de Michigan y California, Gretchen Whitmer y Gavin Newsom- son blancos.

"Aunque ella no sea la más popular, si alguien intente quitarle el puesto a una mujer de otra raza, la pérdida de votos entre la población de color pasará factura", reconoció un veterano estratega del partido.

El martes, Jim Clyburn, el congresista de Carolina del Sur que desempeñó un papel clave a la hora de asegurar el apoyo demócrata negro a la candidatura de Biden en 2020, le dijo a MSNBC que pensaba que Harris lo haría "muy bien" si el presidente se retiraba de la carrera. Los demócratas no deberían "hacer nada para evitar a Harris", advirtió.

Elecciones EE.UU: crece la presión sobre Biden para que se baje de la candidatura

Mientras tanto, un operador demócrata cercano a la Casa Blanca apostaba por que Biden respaldaría a Harris por tres razones, entre ellas su propia amargura por el hecho de que Barack Obama lo hubiera pasado por alto en 2015 para apoyar a Hillary Clinton como su sucesora.

La propia Harris adoptó un tono decidido en una conferencia que mantuvo el miércoles con el personal de campaña. "No nos echaremos atrás. Seguiremos el ejemplo de nuestro presidente. Lucharemos y ganaremos", sentenció.

Hija de padre jamaicano y madre india, ambos activistas, la vicepresidenta, de 59 años, fue a la Howard University, de mayoría negra, y luego Derecho en la Universidad de California en San Francisco. Comenzó su carrera como fiscal, al tiempo que se forjaba una identidad como demócrata progresista.

Tras convertirse en la primera mujer fiscal general de California -y la primera de color- en 2011, ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos cinco años después. Allí no tardó en desatacar por su papel durante las audiencias del comité sobre los presuntos vínculos de Trump con Rusia.

Elecciones en EE.UU: crece el enojo con el círculo rojo de Joe Biden tras la debacle del debate

Esas actuaciones, a menudo fuente de videos virales, suscitaron el interés por una candidatura a la presidencia que no tardó en descartarse entre acusaciones por la mala gestión de su personal.

Aun así, cuando Biden eligió a Harris como vicepresidenta, no dudó en reconocer que su hijo mayor Beau, que falleció de cáncer en 2015, había hablado muy bien de ella en su trabajo como fiscal general de Delaware, dijo.

Pero Harris ha tenido problemas con el que parece ser el trabajo más ingrato de la política estadounidense: la vicepresidencia, con índices de popularidad -hasta hace poco- incluso más bajos que los de Biden.

En su libro sobre el mandato de Biden, The Last Politician, Franklin Foer retrata a una política agobiada por el peso de su papel como primera mujer y vicepresidenta de color, pero también decidida a no dejarse condicionar por su identidad. Por eso rechazó ofertas para trabajar en temas raciales y de la mujer.

Marine Le Pen, Donald Trump y el pánico liberal

Tras el debate de Biden del pasado jueves, Harris se mostró tan clara y tajante como el presidente se había mostrado indeciso e incoherente. En declaraciones a Anderson Cooper, de la CNN, la exfiscal consiguió desviar la atención hacia Trump.

" La gente puede debatir sobre distintos estilos pero, en última instancia, elegir quién será presidente de EE.UU. tiene que ver más con el fondo que con la forma y el contraste es claro ", sentenció, arremetiendo contra Trump por su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.

Fue especialmente contundente sobre el historial de Trump en materia de aborto. "Ha sido completamente ambiguo sobre su posición al respecto, a pesar de que eligió a tres miembros de la Corte Suprema con la intención de que anulara el caso de Roe contra Wade, y eso es exactamente lo que hicieron", explicó Harris sobre Trump.

Su intervención, según otro alto cargo demócrata, fue una prueba más de que Harris había estado "dando un paso al frente" en los últimos meses, y despojándose de algunas de las inseguridades que habían dominado su etapa como vicepresidenta

"Hace unos días, no paraba de recibir mensajes de todo tipo para descartar a Kamala Harris. Ahora, la gente empieza a decir: 'de acuerdo, pues si va a ser ella, adelante'", explicó.