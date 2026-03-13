En el verano de 2008, justo antes de la gran crisis financiera, dos tendencias preocupantes colisionaron: el precio del petróleo se disparó hasta casi los 150 dólares por barril y los fondos privados con hipotecas subprime reportaron pérdidas crecientes. Es probable que los inversores sientan ahora una especie de déjà vu. Este mes, el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán ha provocado que una fuerte fluctuación del precio del crudo. Y aunque se mantiene muy por debajo de aquel máximo de 2008, especialmente en términos ajustados a la inflación, aún podría subir dada la magnitud récord de la interrupción. Mientras tanto, también llegan malas noticias del entorno no bancario, esta vez de los fondos de crédito privados. No importa que los reguladores hayan advertido en repetidas ocasiones que el sector del crédito privado parece estar sobrecalentado; o que bancos como JPMorgan estén reduciendo su exposición a este sector, que contiene “cucarachas” (es decir, créditos morosos), como afirma Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. Lo más inquietante es que múltiples fondos —desde los gestionados por gigantes como Morgan Stanley y BlackRock hasta especialistas como Blue Owl y Cliffwater— informan de que los inversores están intentando abandonarlos. Esto responde al temor a que la IA debilite el modelo de negocio de las tecnológicas financiadas por crédito privado, incluso cuando el sector se enfrenta peticiones de reembolso de 40.000 millones de dólares en 2028. Sin embargo, los riesgos van mucho más allá de la IA, como demuestra la reciente quiebra del prestamista británico MFS. Y aunque la mayoría de los fondos de crédito privados tienen normas que limitan los reembolsos trimestrales al 5% de los activos —lo que les permite “bloquear” (es decir, prevenir) las salidas excesivas—, el éxodo recuerda a 2008. De ahí que Kunal Shah, un alto ejecutivo de Goldman Sachs, dijera a sus clientes que algunos financieros estaban “sencillamente contentos de tener algo de qué hablar que no sea la exposición al software y el crédito privado”, es decir, la guerra de Irán. O, dicho de forma más directa, no solo el presidente estadounidense Donald Trump podría disfrutar de que la atención se centre en la guerra (una buena distracción del debate en torno a los archivos de Epstein). Algunos financieros también tienen motivos para evitar ser el centro de atención. Por dos motivos, dado que los pequeños inversores han inundado el crédito privado, con el respaldo de la Casa Blanca. Entonces, ¿deberían los inversores preocuparse por un shock sistémico como el de 2008? Probablemente no a corto plazo. Una razón es que el crédito privado ronda los 2 billones de dólares, por lo que es bastante pequeño para el sistema en su conjunto. Otra es que el sistema financiero en su conjunto parece estar mejor preparado para afrontar impactos como el aumento de los precios del petróleo, como señaló hace poco Pablo Hernández de Cos, director del Banco de Pagos Internacionales, en un reflexivo discurso. Además, puesto que los fondos pueden limitar los reembolsos de inversores mediante cláusulas de bloqueo y no necesitan revalorizar los activos de forma inmediata, todavía no se están desplomando. El problema se asemeja más a un cáncer de evolución lenta que a un infarto repentino. O, dicho de otro modo, la burbuja del crédito privado se está desinflando con un largo “silbido”, no con una explosión. Sin embargo, aunque esto sea menos amenazante a corto plazo, los riesgos a medio plazo sin duda están aumentando. Cuando los inversores perciben pérdidas latentes en el sistema, la confianza tiende a desmoronarse; basta con observar lo que ocurrió en Japón en la década de 1990, cuando los bancos ocultaron sus pérdidas y a los inversores les resultó difícil salir. Y, aunque el crédito privado ha registrado un boom porque los reguladores endurecieron los controles sobre los bancos después de 2008, dejando a las entidades no bancarias (en gran medida) en paz, ambos siguen conectados. “Los bancos son prestamistas, contrapartes, proveedores de servicios y, en ocasiones, respaldo para entidades no bancarias”, observa Hernández de Cos. Este denuncia los “complejos ecosistemas de apalancamiento, descalces de liquidez y riesgos que escapan al control de los reguladores, lo que convierte al crédito privado en un posible canal de riesgo sistémico. Peor aún, el sector se volverá aún más vulnerable si suben los tipos a largo plazo; por ejemplo, si el precio del petróleo y otros bienes sube porque el estrecho de Ormuz permanece cerrado. Y si entonces estalla una turbulencia más amplia en los mercados de bonos, existe otro riesgo al que se le ha prestado poca atención: la coordinación global, o la falta de ella. Como señala Robert Hormats, ex alto cargo económico de la administración Obama, tras la crisis de 2008, los líderes del G20 coordinaron sus políticas para mitigar el impacto. Lo mismo ocurrió durante la crisis financiera asiática de la década de 1990 (al menos entre los aliados occidentales). “Estados Unidos tomó la iniciativa y colaboró con otros países”, me comenta Hormats. Pero, señala, esta coordinación solo funciona cuando hay confianza. Trump ya ha hecho añicos gran parte de ella. Por lo tanto, es alarmantemente incierto si la Casa Blanca podría sofocar un pánico transfronterizo hoy, sobre todo teniendo en cuenta su bajo poder fiscal y monetario. Esperemos que esto no se ponga a prueba. Pero cuanto más se prolongue la agitación en Oriente Próximo, más aumentarán los riesgos. O dicho de otro modo: puede que la combinación de guerra contra Irán y crédito privado no parezca lo suficientemente dañina como para causar una recesión global, pero sin duda podría desencadenar temblores financieros. Estén atentos a ese largo “silbido”.