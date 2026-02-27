El laboratorio de inteligencia artificial de Jeff Bezos está recaudando decenas de miles de millones de dólares para adquirir compañías impactadas por esta tecnología, en un intento por capitalizar la disrupción que, según el fundador de Amazon, transformará el sector industrial. Project Prometheus, nombre en clave de una nueva empresa liderada por el magnate tecnológico y el exejecutivo de Google Vikram Bajaj, recaudó u$s 6.200 millones a fines del año pasado. Esa financiación valoró el negocio en alrededor de u$s 30.000 millones, sin incluir la nueva inversión, según dos personas con conocimiento del acuerdo. El financiamiento, proveniente de inversores como Robert Nelsen, fundador de ARCH Venture Partners con sede en Seattle, respalda la apuesta de Prometheus por utilizar IA para transformar la manufactura y la industria, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. El grupo mantiene conversaciones paralelas para crear una sociedad holding que invertiría en compañías que, según Bezos y Bajaj, se verán afectadas por su tecnología. De acuerdo con dos personas al tanto de los planes, la nueva holding funcionaría como un “vehículo de transformación manufacturera”, con decenas de miles de millones de dólares a su disposición para adquirir empresas. Inversores de venture capital, entre ellos Thrive Capital y General Catalyst, han lanzado vehículos para comprar compañías en sectores alterados por la IA, con la expectativa de mejorar los márgenes de estas empresas tradicionales mediante tecnología. Sin embargo, la escala de los planes de Bezos supera ampliamente esos esfuerzos. Prometheus mantiene conversaciones iniciales con varios grandes fondos soberanos, entre ellos la Abu Dhabi Investment Authority, para invertir en la holding. Bezos también dialogó con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, sobre una posible inversión, según fuentes con conocimiento de las conversaciones. Esa inversión provendría del fondo de u$s 10.000 millones del banco para su Security and Resiliency Initiative, que busca reforzar las cadenas de suministro estadounidenses en industrias críticas. Bezos es asesor de esa iniciativa. Prometheus apunta a desarrollar sistemas de IA novedosos que vayan más allá de los grandes modelos de lenguaje, con capacidad para mapear el mundo real y comprender diseño e ingeniería. La empresa se enfoca en procesos de manufactura complejos detrás de productos que van desde motores a reacción hasta chips informáticos, con el objetivo de hacerlos mucho más rápidos y menos intensivos en recursos. La compañía ya adquirió datos de estas industrias para comenzar a entrenar sus sistemas de IA. Bezos ejerce como codirector ejecutivo, su primer rol de gestión desde que dejó la dirección de Amazon en 2021, y participa activamente en las operaciones diarias, según personas cercanas al proyecto. La empresa también es conducida por Bajaj y un equipo fundador que incluye a Christian Bodnar y Nal Kalchbrenner, exinvestigadores de Microsoft y Google DeepMind. Ha reclutado a más de 100 empleados, incluidos profesionales provenientes de OpenAI, DeepMind de Google y Meta, con experiencia en grandes modelos de lenguaje, visión por computadora, pronóstico meteorológico y optimización de chips avanzados para simulaciones físicas. Prometheus tiene sede en San Francisco y oficinas en Londres y Zúrich. En junio, Prometheus adquirió General Agents, la start-up detrás de Ace, una herramienta capaz de buscar en la web y ejecutar acciones en nombre de los usuarios. También incorporó a los fundadores de la empresa, Sherjil Ozair y William Guss, exinvestigadores de DeepMind y OpenAI. El laboratorio de IA también ha estado reclutando ingenieros cerca de Nueva Delhi para crear modelos 3D precisos de componentes utilizados en la fabricación de equipos como motores, según personas familiarizadas con sus planes. World Labs, de Fei-Fei Li, y AMI Labs, de Yann LeCun, están desarrollando los llamados “modelos del mundo”, que utilizan videos para comprender el entorno físico. Prometheus también trabajaba en un sistema de IA para navegar el mundo físico, aunque sus desarrollos son distintos de los world models, según fuentes al tanto del proyecto. “Descifrar cómo reinventar el mundo físico es un gran desafío”, afirmó Nelsen, director de Prometheus, ante una audiencia en la cumbre de salud de JPMorgan el mes pasado. “Pero el ritmo de innovación en IA en este momento es realmente difícil de subestimar”. Nelsen agregó que cree que Prometheus será “una de las empresas más importantes del mundo”. Prometheus, JPMorgan y ADIA declinaron hacer comentarios.