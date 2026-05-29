En esta noticia Abre la fábrica de llantas más grande del país

Neo Rodas, fabricante brasileño de llantas de aluminio para vehículos -en asociación con el Grupo Mirgor- comenzará a producir llantas de aluminios en Zárate, provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada este jueves por el intendente de la ciudad bonaerense, Marcelo Matzkin.

La fábrica alcanzará una capacidad de producción de 1,2 millones de llantas anuales hacia marzo de 2027. Forma parte de una inversión que busca abastecer a las terminales automotrices radicadas en el país y también exportar a mercados de la región.

“Es la fábrica más grande de Argentina en su rubro. Firmamos el acuerdo de promoción industrial que facilitó su llegada”, destacó Matzkin a través de sus redes sociales, y detalló que la iniciativa forma parte de “una visión estratégica para hacer de Zárate el polo de la industria automotriz más grande del país ”.

La apuesta llega en un momento clave para la industria automotriz local, tras el cierre de Fate.

La producción acumulada de vehículos mostró una caída interanual del 18,6% en el primer cuatrimestre de 2026 según Adefa, las exportaciones crecieron un 18,8% en abril y varias terminales avanzan con nuevos proyectos industriales y renovaciones de modelos.

Abre la fábrica de llantas más grande del país

En 2022, la brasilera se asoció con el Grupo Mirgor y anunció la ampliación de sus operaciones en el país con la construcción de una mega planta de 26.000 m2 ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires.

La operación se desarrolla a través de Neo Rodas Merco S.A., un joint venture constituido en 2024 e integrado en un 60% por Mirgor y en un 40% por Neo Rodas. El objetivo de la sociedad es producir llantas de aluminio de grandes pulgadas para abastecer la demanda de las terminales automotrices radicadas en el país y también mercados del exterior.

Según surge de documentación corporativa de Mirgor, mientras la compañía brasileña aporta el know how industrial, el grupo argentino lidera el proyecto como socio mayoritario. La iniciativa apunta a sustituir importaciones en un segmento que actualmente no cuenta con producción local.

La nueva planta será la primera del país especializada en la fabricación de llantas de aluminio de gran diámetro, principalmente para pickups y otros vehículos producidos por terminales automotrices de la región.

La compañía brasileña posee una capacidad de producción de 1,8 millones de llantas por año y es proveedora de algunas de las principales terminales automotrices de la región. Al anunciar el proyecto, adelantó además la creación de más de 150 puestos de trabajo.