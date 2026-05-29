En esta noticia Freno judicial

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía una reunión clave en la Casa Rosada al recibir a una comitiva de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, acompañada por el embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas.

Del encuentro también formó parte Pablo Quirno el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. pic.twitter.com/Z9nQp414Om — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2026

“El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, informó la cuenta oficial en X.

Aunque no se difundieron los puntos de la agenda de la audiencia, se produce en un momento estratégico para la diplomacia económica local ya que funcionarios del Gobierno libertario se encuentran desplegando una intensa agenda para intentar reactivar el acuerdo comercial bilateral.

El entendimiento hoy se encuentra virtualmente paralizado debido a un proceso de judicialización en los propios tribunales de los Estados Unidos.

Ante este freno legal, el diálogo directo con el cuerpo legislativo de Washington puede abrir nuevas vías políticas que permitan destrabar los beneficios aduaneros y arancelarios para los productos locales.

Freno judicial

La presencia de la delegación de la Cámara de Representantes, el órgano clave en EE.UU. para la definición de las políticas arancelarias y de comercio exterior, es interpretada por fuentes del sector privado como una oportunidad para destrabar el impasse.

El litigio judicial en suelo estadounidense ha condicionado los plazos que manejaban el Ministerio de Economía y la Cancillería, postergando la reducción de aranceles para el complejo agroexportador y las manufacturas industriales.

Para el Gobierno, consolidar la sintonía fina con miembros del parlamento norteamericano resulta clave no solo para sortear este frente técnico-legal, sino también para blindar la confianza de los inversores norteamericanos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).