Estados Unidos aseguró tierras raras de Brasil como parte de un acuerdo por medio billón de dólares para garantizar que las empresas estadounidenses tengan acceso a los metales necesarios en industrias que van desde la tecnología hasta la defensa. Conor Coleman, jefe de inversiones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), dijo que EE.UU. obtuvo derechos sobre las tierras raras producidas por Serra Verde bajo las condiciones de un préstamo de 565 millones de dólares que otorgó a la minera el año pasado. Los términos del préstamo no se habían hecho públicos previamente. El acuerdo “incluía controles de destino (offtake) para asegurar que [los metales] se dirigieran a Estados Unidos y a partes alineadas con EE.UU.”, señaló al Financial Times. El derecho a influir en dónde se vendían los metales estaba “vinculado a nuestro financiamiento”. La mina Pela Ema de Serra Verde, en Brasil, ha despertado un creciente interés de gobiernos y compradores de todo el mundo, al ser uno de los pocos productores de las llamadas tierras raras pesadas fuera de China. Estos materiales se utilizan en imanes permanentes presentes en todo, desde automóviles hasta sistemas de armas, y Estados Unidos ha intensificado su preocupación por reducir la dependencia del dominio de China en su producción. Con las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo pero con una producción mínima, Brasil se ha convertido en un eje central de la carrera global por estos minerales estratégicos. La administración de Donald Trump busca ampliar aún más el acceso a estos recursos y ya presentó propuestas de cooperación a Brasilia, según funcionarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó: “Equipos técnicos de Brasilia y Washington están abordando el tema en reuniones regulares”. Las tierras raras de este país sudamericano también han despertado el interés de la Unión Europea, India y China. Serra Verde es actualmente el único productor operativo de tierras raras en Brasil. Al menos media docena de otros proyectos están en desarrollo, aunque la falta de financiamiento ha sido un obstáculo. Ante la expectativa de una mayor demanda global, Serra Verde modificó algunos acuerdos de venta para que una mayor parte de su producción —antes destinada a China— esté disponible para compradores de todo el mundo. En diciembre, la DFC aumentó el tamaño de su préstamo a la compañía desde un compromiso inicial de 465 millones de dólares. Serra Verde declinó hacer comentarios. En otro acuerdo orientado a asegurar metales para EE.UU. y sus aliados, la DFC anunció la semana pasada planes para realizar un canje de deuda por acciones con la minera australiana de grafito Syrah Resources, lo que le otorgaría una participación cercana al 20% en la empresa. Al explicar la estrategia, Coleman afirmó: “No queríamos arriesgarnos a que estos activos cayeran en manos equivocadas”. El acuerdo permitiría “asumir un rol mucho más activo en la compañía”. En enero, Syrah advirtió sobre “desafíos de mercado y presiones financieras” y señaló que estaba “evaluando opciones de asociación, inversión y reestructuración de deuda para fortalecer su posición estratégica y de capital”. Syrah y otras compañías occidentales de grafito han sido afectadas por una sobreoferta proveniente de productores chinos, lo que ha presionado los precios a la baja. El acuerdo propuesto por la DFC este mes representa una evolución del préstamo de 150 millones de dólares acordado en 2024 con Syrah y aún está sujeto a diversas aprobaciones gubernamentales. La empresa se vio obligada a declarar fuerza mayor en 2024 en su operación de grafito Balama, en Mozambique, debido a disturbios civiles, aunque reanudó la producción el año pasado. Por separado, Perpetua Resources informó el martes que el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos planea otorgarle un préstamo de 2.700 millones de dólares para un proyecto de oro y antimonio en desarrollo. El antimonio se utiliza en retardantes de llama y en la industria de defensa. El préstamo aún requiere aprobación final.