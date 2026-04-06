Donald Trump amenazó con bombardear las plantas eléctricas y los puentes de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz, tras el rescate exitoso de un aviador herido cuyo caza fue derribado sobre territorio iraní el viernes. El presidente estadounidense dio a Irán de plazo hasta las 8 pm hora del este (10 pm hora argentina) del martes para reabrir la crucial vía marítima, después de amenazar antes con desatar el “infierno” en una publicación cargada de insultos en redes sociales. “El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán”, escribió Trump en Truth Social el domingo. “¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, locos de mierda, o van a vivir en el infierno — ¡SOLO MIREN! Alabado sea Alá.” Los futuros de las bolsas estadounidenses subieron y el crudo cedió el lunes, primer día tras el feriado de Semana Santa, ante la esperanza generada por informes que indican que varios países trabajan para lograr un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,3% en la preapertura, mientras que los contratos del Nasdaq 100 subieron un 0,5%. En los mercados energéticos, el Brent, índice de referencia internacional del petróleo, cayó un 0,8% hasta los 108,27 dólares por barril para entrega en junio, tras haber tocado un máximo de 111,18 dólares en las primeras operaciones asiáticas. El WTI, el índice de referencia estadounidense, bajó un 1,3% hasta los 110 dólares para entrega en mayo. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió un 0,6% y el Kospi de Seúl avanzó un 1,4%. Los mercados europeos permanecieron cerrados por Pascua. Irán ha llevado el tráfico marítimo a través de esa crítica vía acuática a una parálisis casi total desde el inicio de la guerra, desencadenando una crisis energética mundial y la disparada de los precios de la gasolina. Los ataques contra “bienes indispensables para la supervivencia de la población civil” están prohibidos por el derecho internacional y expertos jurídicos señalan que las acciones amenazadas por Trump podrían constituir crímenes de guerra. El máximo comandante militar de Irán advirtió que “las puertas del infierno se abrirían” si Estados Unidos e Israel procedían con ataques contra la infraestructura energética de la república islámica. “Atacaremos sin restricciones toda la infraestructura utilizada por las fuerzas terroristas estadounidenses, así como la infraestructura del régimen sionista, con golpes devastadores y continuos”, declaró el general de división Ali Abdollahi del mando central de las fuerzas armadas. Trump formuló sus últimas amenazas tras anunciar el rescate “milagroso” del aviador desaparecido en la madrugada del domingo. Las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo una frenética misión de búsqueda y rescate el viernes, después de que el F-15E biplaza fuera derribado sobre un rincón remoto y montañoso de Irán. El piloto fue rescatado rápidamente, pero el oficial de sistemas de armas, cuyo paracaídas había aterrizado en otro lugar, permaneció en tierra durante dos días. Trump afirmó que el aviador estaba siendo “perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada hora más”. Fuerzas de operaciones especiales extrajeron al aviador desaparecido, según dos personas familiarizadas con las operaciones militares estadounidenses. Irán ha encontrado un poderoso punto de palanca en su represalia contra los bombardeos de Estados Unidos e Israel al amenazar el estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra. El mes pasado, Trump amenazó con “destruir” las plantas eléctricas iraníes si la república islámica no cumplía un plazo de 48 horas para reabrir el Estrecho. Después de que Irán amenazara con represalias contra instalaciones energéticas de los países árabes del Golfo, Trump concedió a Irán diez días adicionales, afirmando que ambos países habían comenzado a mantener “conversaciones muy positivas”. Ese plazo vencía el lunes. Los funcionarios iraníes niegan que los adversarios estén manteniendo conversaciones significativas, acusando a Trump de aludir a un acuerdo para calmar los mercados. El domingo, Trump insistió ante un periodista de Fox News en que los iraníes “están negociando ahora” y que ambas partes podrían llegar a un acuerdo tan pronto como el lunes. “Si no llegan a un acuerdo rápidamente, estoy considerando volar todo y hacerme con el petróleo”, dijo el presidente estadounidense según Fox News. Trump también reconoció aparentemente que su administración había intentado armar a facciones de la resistencia iraní. “Enviamos armas a los manifestantes, muchas”, informó Fox News que dijo Trump. “Y creo que los kurdos se quedaron con las armas.” Estados Unidos, Israel e Irán continuaron escalando los ataques el domingo. Las operaciones en la planta petroquímica de Borouge en Abu Dabi quedaron suspendidas tras tres incendios provocados por los restos de interceptaciones aéreas, informó la oficina de medios del emirato el domingo. No se reportaron heridos en las instalaciones dañadas. La aparente represalia por los ataques a una fábrica petroquímica iraní marca una escalada en el objetivo de la república islámica de atacar instalaciones industriales en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque iraní anterior contra la fundición Emirates Global Aluminium en Abu Dabi podría tardar hasta un año en repararse. El sábado por la noche, Irán lanzó ataques contra infraestructura hídrica y eléctrica en Kuwait, causando “graves daños materiales” a instalaciones eléctricas y de desalinización, informó ese país. El Complejo de Ministerios de Kuwait, sede de los ministerios de Petróleo y Finanzas, también fue alcanzado por un ataque con drones. No se registraron heridos en ninguno de los dos ataques. Israel afirmó haber bombardeado una planta petroquímica iraní, que según sus fuerzas armadas era utilizada por el país para producir materiales destinados a armamento, incluidos misiles balísticos. Tras un ataque similar contra instalaciones petroquímicas iraníes el mes pasado, la república islámica respondió atacando infraestructura energética en el Golfo, causando graves daños a la mayor instalación de gas natural licuado del mundo, ubicada en Qatar. Trump ha desplegado miles de soldados de combate adicionales en Medio Oriente, lo que plantea la posibilidad de una invasión terrestre. Los analistas de defensa señalan que tal medida podría acarrear un número significativamente mayor de bajas estadounidenses y provocar un rechazo popular. “Creo que la pregunta de cara al futuro respecto a cualquier tropa en tierra sería: ¿con qué propósito?”, declaró el domingo el congresista republicano Mike Lawler en el programa Meet the Press de NBC.