Mientras se agota el tiempo del ultimátum de Donald Trump para que Irán reabriera el Estrecho de Ormuz o enfrentara ataques a sus plantas eléctricas y puentes, el presidente estadounidense advirtió que “toda una civilización morirá esta noche”. “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, dijo en su plataforma Truth Social el martes. Para los iraníes, los comentarios beligerantes de Trump reforzarán el temor de que la guerra estadounidense-israelí contra la república islámica haya ido más allá de su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos para convertirse en un ataque al tejido mismo de su nación. En las últimas cinco semanas, a medida que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han intensificado su retórica contra los líderes iraníes, los ataques a la infraestructura civil se han recrudecido. Los bombardeos destruyeron pilares fundamentales de la producción industrial de Irán, enlaces de transporte vitales, centros de investigación de primer nivel y los motores de su sector exportador. Ahora Trump amenaza con destruir “cada puente” y advierte que “cada planta eléctrica en Irán quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a funcionar” si Teherán no permite el libre tránsito de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz. El plazo, que Trump ha modificado en múltiples ocasiones, vence a las 8 de la noche, hora del este (22.00 hora argentina), el martes. “Si Estados Unidos e Israel no pueden obligar a Irán a rendirse por completo, intentarán debilitarlo tanto como sea posible, convirtiéndolo en un Estado fallido e irrelevante en los asuntos internacionales”, afirmó Saeed Laylaz, analista iraní. “Buscan convertir a Irán en otra Siria o Libia. Hasta ahora, sus acciones han sido dolorosas, pero no decisivas.” Trump dice que quiere presionar a Irán para llegar a un acuerdo mientras amenaza con bombardear a la república hasta devolverla a la “edad de piedra”, en tanto Netanyahu ha proclamado abiertamente su deseo de aprovechar la guerra para destruir su base industrial e infraestructura y debilitar el control del régimen islámico sobre el poder. El martes, Israel atacó la red ferroviaria iraní en al menos dos puntos, horas después de advertir a los iraníes que se mantuvieran alejados de los trenes y las vías. Tras el bombardeo israelí de algunas de las mayores plantas petroquímicas de Irán el lunes, Netanyahu declaró: “Estamos desmantelando sistemáticamente la máquina de dinero de los Guardianes de la Revolución”. Su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que se había instruido al ejército israelí a “atacar con toda la fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní”. Vali Nasr, exfuncionario estadounidense y profesor de la Universidad Johns Hopkins, señaló que la campaña militar parecía diseñada para “empobrecer a Irán como país y quebrar la cohesión interna que le ha permitido sobrevivir a las sanciones, librar guerras y sostenerse”. Partiendo de la premisa de que “las sanciones no son suficientes”, dijo que el objetivo parecía ser destruir “las industrias e instituciones que permitieron a Irán sobrevivir a las sanciones en la medida en que lo hizo”. Durante el fin de semana, las bombas israelíes golpearon plantas petroquímicas en la ciudad portuaria de Mahshahr. Las autoridades locales informaron que una de las instalaciones atacadas también suministraba electricidad a otras plantas petroquímicas y abastecía a unos 500.000 residentes de la provincia suroccidental de Juzestán, donde las temperaturas en verano superan regularmente los 50 °C. El lunes, Israel atacó instalaciones petroquímicas en Assaluyeh, sede del mayor centro energético de Irán, provocando el cierre de todas las plantas del complejo. El mes pasado ya había dañado instalaciones de producción de gas en South Pars, el principal yacimiento gasífero del país. La semana pasada, los bombardeos israelíes obligaron a Irán a cerrar sus dos mayores plantas siderúrgicas. Además, uno de los mayores fabricantes farmacéuticos del país, Tofigh Darou, que producía tratamientos oncológicos de importancia, fue destruido por ataques aéreos, según informó el ministerio de Salud. Al golpear el corazón de la base industrial iraní, Israel ha asestado un duro golpe a una fuente vital de ingresos de exportación no petroleros para la república islámica. En los primeros diez meses del último año iraní, que concluyó en marzo, las exportaciones no petroleras totalizaron 51.600 millones de dólares, frente a importaciones totales de 58.100 millones, según la administración aduanera de Irán. Los petroquímicos representan casi la mitad de las exportaciones no petroleras de Irán, seguidos por minerales y bienes industriales como el acero. Estos productos se destinan principalmente a China, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Afganistán. Los ataques se extienden también a sitios no industriales. El lunes, Irán acusó a Israel de bombardear la Universidad Sharif, el instituto de ingeniería más prestigioso del país. La semana pasada, Israel bombardeó el Instituto Pasteur de Teherán, uno de sus principales centros de investigación médica, fundado hace más de cien años. Más de 3.500 iraníes han muerto en la guerra, incluidos al menos 1.665 civiles, según HRANA, organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Nasr señaló que para muchos iraníes los ataques evocan las imágenes de la devastación que sufrió Irán durante la Primera Guerra Mundial. “Lo que está ocurriendo es una guerra contra las instituciones sociales, políticas, industriales y económicas que Irán tardó un siglo en construir”, dijo. “La gente lo vive de manera mucho más personal. Estas instituciones son anteriores a la república islámica: la Universidad Sharif era el orgullo del sha.” Funcionarios iraníes afirman que unos 30 establecimientos universitarios han sido dañados en todo el país, además de más de 700 escuelas y decenas de miles de edificios residenciales. La semana pasada, un día después de amenazar por primera vez con enviar a Irán de vuelta a la “edad de piedra”, Trump publicó un video del puente más grande de la república islámica derrumbándose entre nubes de humo tras ser alcanzado por ataques aéreos estadounidenses. El recién construido puente colgante B1, que une Teherán con la ciudad occidental de Karaj, aún no estaba en pleno funcionamiento. Esfandyar Batmanghelidj, director ejecutivo del grupo de análisis Bourse & Bazaar Foundation, con sede en el Reino Unido, afirmó que los daños a la infraestructura y las instalaciones manufactureras “tardarán años en reconstruirse”. “Normalmente, un país recurriría a las importaciones hasta que se recupere la producción nacional. Pero Irán está sometido a sanciones draconianas que obstaculizarán esa recuperación”, señaló. “No solo le costará importar la maquinaria y los equipos dañados durante la guerra, sino también los bienes terminados que necesita para compensar la caída de la producción interna.” Sin embargo, analistas iraníes advierten que, lejos de persuadir al régimen islámico de ceder ante las exigencias de Trump, los ataques podrían provocar más represalias contra infraestructura civil en la región. El ejército iraní ha advertido con una respuesta “aplastante” si continúan los ataques a la infraestructura civil, y los Guardianes de la Revolución han alertado que si se atacan las plantas eléctricas iraníes “la región quedará a oscuras”. A lo largo de la guerra, Irán ha respondido a los ataques estadounidenses e israelíes golpeando instalaciones energéticas, plantas desaladoras y fábricas de aluminio en países del Golfo, así como una refinería en el puerto israelí de Haifa y una planta química en el sur de Israel. “Esta es una guerra existencial y no nos queda otra opción que combatir y ganar”, dijo una fuente cercana al régimen. A medida que crece la destrucción en la república, Irán insiste en que el alivio de las sanciones y una compensación sean parte integral de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó el lunes que Estados Unidos e Israel habían cometido “crímenes de guerra atroces” al atacar infraestructura. El secretario general de la ONU, António Guterres, también expresó alarma ante las amenazas de Trump de bombardear plantas eléctricas, puentes y otras infraestructuras civiles, según su portavoz. El presidente estadounidense descartó las sugerencias de que estaría cometiendo crímenes de guerra al atacar plantas eléctricas, calificando a los miembros del régimen de “animales”. Ya se han registrado múltiples incidentes de daños en la red eléctrica del país: el ministerio de Energía iraní reportó cerca de 2.000 “incidentes graves” que afectaron la red. En la mayoría de los casos, el suministro se restableció en pocas horas. Las autoridades han intentado tranquilizar a la población asegurando que los bienes estratégicos han sido almacenados durante meses. Insisten en que un apagón nacional es improbable, citando la naturaleza descentralizada de la red eléctrica, que depende de varios centenares de plantas. Sin embargo, cualquier interrupción grave paralizaría la vida cotidiana en este país de 90 millones de habitantes, en momentos en que el régimen busca mantener la economía en funcionamiento durante el conflicto y proyectar control. Pedram Soltani, empresario, advirtió que la destrucción de industrias como el acero y los petroquímicos afectaría de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos, sumando presión económica sobre los iraníes más pobres. “Decenas de miles de trabajadores están empleados directamente en estas industrias, y cientos de miles más trabajan en industrias derivadas vinculadas a ellas”, escribió en X. “La clase trabajadora caerá en la pobreza máxima.” Eso agravaría los desafíos del régimen para gestionar años de creciente descontento social una vez que concluya la guerra, en un estado debilitado y con muchos menos recursos para afrontar la ardua tarea de la reconstrucción. “Durante la guerra, es políticamente más fuerte porque no enfrenta disidencia en un país que está cada vez más enojado con Estados Unidos e Israel”, dijo Nasr. “A largo plazo, habrá que ver... A menos que Irán encuentre la manera de volver a tener acero, petroquímicos y todo lo demás, su capacidad para gobernar el país o librar guerras quedará comprometida.”