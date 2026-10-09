El Ingreso Mínimo Vital busca garantizar un piso de ingresos a los hogares más vulnerables.

El Ingreso Mínimo Vital continúa ampliando su alcance entre la población joven de España, un sector que atraviesa dificultades particulares para independizarse y acceder al mercado laboral. La Seguridad Social otorgará la ayuda a los jóvenes a partir de los 18 años que cumplan con los requisitos establecidos según su edad y situación de convivencia, incluso si continúan viviendo con sus padres.

El IMV se regula a través de la Ley 19/2021, que lo define como una prestación destinada a garantizar ingresos mínimos y brindar protección especial a colectivos como la infancia y las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción social y laboral de sus beneficiarios.

Conocer los requisitos específicos que exige el organismo es clave para los jóvenes de entre 18 y 30 años que buscan acceder a esta ayuda, ya sea que vivan de manera independiente o continúen bajo el mismo techo que su familia.

Ingreso Mínimo Vital: estos jóvenes pueden acceder a la prestación

La prestación no se limita a las unidades familiares con menores a cargo, también alcanza a jóvenes de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores gestionados por las comunidades autónomas.

A partir de los 23 años, pueden sumarse quienes comparten domicilio con una unidad de convivencia sin integrarse en ella, siempre que no estén casados -salvo trámite de separación o divorcio en curso-, no mantengan una unión de hecho y no formen parte de otra unidad familiar.

Distintos requisitos de convivencia determinan el acceso de los jóvenes a la prestación. Shutterstock

Para los jóvenes de entre 23 y 29 años que busquen acceder al IMV viviendo con sus padres, la Seguridad Social exige además haber residido de forma independiente, legal y afectiva en España durante al menos los dos años previos a la solicitud.

Quienes superen los 30 años deben acreditar que, durante los doce meses anteriores, tuvieron un domicilio distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, además de demostrar su situación de vulnerabilidad económica y cumplir con la obligación de presentar la declaración de renta.

Cuántos hogares reciben hoy la prestación en España

El Instituto Nacional de la Seguridad Social informó que, en agosto, el IMV llegó a 893.820 hogares en los que viven 2.725.899 personas, con una cuantía media de 502,8 euros mensuales por hogar y un desembolso total cercano a los 474,7 millones de euros. En ese mes se registraron 128.915 prestaciones activas más que un año atrás, un incremento del 16,9%.

Más de dos tercios de los titulares de la prestación son mujeres, y el 68,4% de los hogares beneficiarios tiene menores a cargo. Actualmente, 1.103.781 niños, niñas y adolescentes reciben el IMV, lo que representa el 40,5% del total de beneficiarios, mientras que desde su creación la ayuda ya alcanzó a más de 3,8 millones de personas en todo el país.

La compatibilidad con ingresos laborales busca favorecer la inserción en el empleo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

IMV, una herramienta para la inserción laboral joven

Más allá de la cobertura económica inmediata, el organismo remarca el rol del IMV como acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes en el mercado de trabajo. La edad media de los beneficiarios se ubica en 28,6 años, cifra que desciende a 20,2 años si se excluye a los titulares de la prestación, lo que refleja su peso en las primeras etapas de la vida laboral.