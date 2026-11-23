Revisar el extracto de la cuenta puede revelar una comisión que antes no aparecía o un cargo que se repite cada vez que el saldo queda en rojo. Para saber si puedes reclamar, el Banco de España señala dos comprobaciones: si solicitaste o aceptaste expresamente el servicio y si la entidad realmente lo prestó o incurrió en el gasto que te repercute.

Las entidades pueden fijar el precio de la mayoría de sus comisiones dentro de los límites que marque la normativa aplicable. La posibilidad de recuperar el dinero depende del motivo del cargo, de las condiciones de tu contrato y de la información que te dio el banco antes de aplicarlo.

Qué comisiones bancarias puedes reclamar si aparecen en tu cuenta

Cobro en el extracto Qué comprobar antes de reclamar Un servicio que no pediste o que no se prestó Pide al banco que identifique el servicio, cuándo lo solicitaste o aceptaste y qué actuación justifica el cargo. Una comisión de mantenimiento nueva o más alta Comprueba si seguías cumpliendo los requisitos para tener la cuenta sin comisiones y si el banco te comunicó el cambio contractual con al menos dos meses de antelación. Una comisión por descubierto Revisa qué movimiento dejó la cuenta en números rojos. El Banco de España indica que el cargo no procede si el descubierto se originó por comisiones cargadas en la cuenta o por diferencias en las fechas de valoración. Un gasto por reclamarte una deuda Pide que la entidad detalle qué gestión realizó para reclamar el impago y qué coste tuvo. Según el supervisor, el gasto debe estar previsto en el contrato, ser proporcional y aplicarse una sola vez al mismo saldo impagado.

Qué pasa si tu cuenta era gratis y el banco empieza a cobrarte

Si la exención dependía de domiciliar la nómina, mantener un saldo mínimo o contratar otro producto, el primer paso es revisar si seguías cumpliendo las condiciones pactadas cuando llegó el cargo. Por ejemplo, s i dejaste de domiciliar la nómina y el contrato preveía una comisión para ese supuesto, el banco puede aplicarla en los términos acordados.

Si el banco cambió el importe o las condiciones del contrato de la cuenta de pago, debe comunicarte la modificación de forma individualizada, en papel u otro soporte duradero, con al menos dos meses de antelación. Si no localizas el aviso, pide una copia y comprueba la fecha en que te lo comunicaron y la fecha del primer cargo.

Si eres cliente, esto es lo que el Banco de España recomienda hacer para que la medida bancaria no te afecte. (Imagen: archivo)

Cómo reclamar una comisión a tu banco y qué documentos presentar

Presenta un escrito ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente de la entidad. Identifica el cargo con su fecha, importe y concepto, explica por qué consideras que no procede y solicita su devolución. Adjunta el extracto y, si los tienes, el contrato de la cuenta, las comunicaciones del banco y los justificantes que respalden tu reclamación. Guarda el resguardo de presentación.

Para una reclamación de un consumidor sobre servicios de pago, como una cuenta corriente, una tarjeta o una transferencia, el plazo de respuesta es de 15 días hábiles. Para otras reclamaciones bancarias presentadas por consumidores, el plazo general es de un mes.

Cuándo puedes acudir al Banco de España y qué efecto tiene su informe

Si la entidad rechaza tu reclamación, solo la estima en parte o deja pasar el plazo sin responder, puedes acudir al Banco de España por vía electrónica, presencial o postal. Si eres consumidor, dispones de un año desde que presentaste la reclamación al banco. Aporta el justificante del trámite previo y la respuesta de la entidad, si la recibiste.

Un informe favorable del Banco de España puede respaldar tu posición si la disputa llega a los tribunales. El informe es no vinculante, por lo que la devolución depende de que la entidad rectifique voluntariamente o, en su caso, de lo que resuelva un tribunal.