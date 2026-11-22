La norma alcanza al personal del sector público estatal, autonómico y local e incluye un aumento del 4,5% en las partidas de acción social, que llevaban 14 años congeladas

El BOE confirma que los empleados públicos recuperan las ayudas sociales congeladas desde hace 14 años, además de la subida salarial del 4,5% en 2027. Lo establece el Real Decreto-ley 37/2026, publicado el 18 de noviembre y en vigor desde el 19, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027.

La norma alcanza al personal del sector público estatal, autonómico y local e incluye un aumento del 4,5% en las partidas de acción social, que llevaban 14 años congeladas, según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Cuánto subirán los salarios de los empleados públicos

Las retribuciones tendrán un incremento global del 4,5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026. Cada administración se encargará de la aplicación concreta en las nóminas de su personal.

En el sector público estatal, el Gobierno prevé que la subida se refleje en la nómina de enero de 2027 y alcance a 546.000 empleados. En comunidades autónomas y entidades locales, la fecha dependerá de la tramitación de cada administración.

Con el decreto, los gastos de acción social recuperan terreno en 2027: aumentan, en términos globales, un 4,5%, el mismo porcentaje que las retribuciones.

Cómo se recuperan las ayudas de acción social

Con el decreto, los gastos de acción social recuperan terreno en 2027: aumentan, en términos globales, un 4,5%, el mismo porcentaje que las retribuciones. Según el ministerio, estas ayudas incluyen guarderías, estudios, transporte público, tratamientos odontológicos, gafas o prótesis auditivas.

Cada administración determinará cómo aplica sus programas de acción social, por lo que las prestaciones concretas y sus condiciones dependerán de ella.

Por qué se aprobó por decreto-ley y qué más se suma

El Gobierno aprobó la norma el 17 de noviembre, según detalló El Cronista España, y recurrió a un real decreto-ley porque, tras la disolución de las Cortes, la prórroga presupuestaria se mantendrá al inicio de 2027. La subida cumple el acuerdo marco firmado con UGT, CSIF y CCOO, que prevé incrementos entre 2025 y 2028.

El acuerdo contempla además un 0,5% adicional correspondiente a 2026, condicionado a que el IPC de ese año alcance al menos el 1,5%. Si se cumple, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y el Gobierno prevé abonarlo en el primer trimestre de 2027.