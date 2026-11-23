La previsión meteorológica de la Aemet anticipa cambios en el tiempo para este lunes en varias comunidades de España. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias y fuertes rachas de viento para este lunes 23 de noviembre en varias zonas de España. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte de Galicia, el País Vasco, Navarra y los Pirineos, mientras que Tarragona estará entre las áreas más expuestas al viento, con posibles rachas muy fuertes de cierzo.

Además, la jornada estará marcada por un descenso generalizado de las temperaturas mínimas en la Península y una bajada de las máximas en las regiones del Mediterráneo. La Aemet también advierte de posibles nieblas extensas y densas en la meseta norte, así como de heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte peninsular.

Dónde lloverá el lunes 23 de noviembre: las zonas del norte con mayor probabilidad de precipitaciones

Las lluvias serán débiles y estarán concentradas principalmente en el tercio occidental de Galicia, los litorales del País Vasco y el tercio norte de Navarra durante la primera mitad del día. En el área cantábrica y los Pirineos también se esperan intervalos nubosos y precipitaciones aisladas.

En Galicia, la Aemet prevé intervalos nubosos con posibilidad de lluvias y chubascos en el tercio occidental. En el País Vasco, las precipitaciones serán más probables en la mitad oriental de los litorales, mientras que en Navarra podrán aparecer en el tercio norte.

En los Pirineos de Aragón y Cataluña también se esperan precipitaciones durante las primeras horas de la jornada. La cota de nieve se situará entre los 1600 y los 1800 metros, por lo que las nevadas afectarán a las zonas de mayor altitud.

A lo largo del día, la aproximación de un frente dejará nubosidad de tipo alto en aumento y cielos cubiertos al final de la jornada en el cuadrante noroeste peninsular.

La Aemet prevé precipitaciones débiles en el norte peninsular durante la primera mitad del lunes. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Tarragona y Castellón, en alerta por las rachas de viento: dónde soplará con más fuerza

El viento será otro de los protagonistas de este lunes. La Aemet advierte de posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona, especialmente durante las primeras horas del día, mientras que el viento también alcanzará intensidad moderada en distintos puntos del litoral.

En Cataluña, las rachas muy fuertes se esperan en el tercio sur durante las primeras horas. En el Ampurdán soplará viento moderado del noroeste, mientras que en la depresión central de Lleida y el tercio sur predominará el viento moderado de componente oeste.

En la Comunidad Valenciana, el interior norte de Castellón también registrará rachas muy fuertes durante la mañana. En esta provincia soplará viento moderado del noroeste, que perderá intensidad al final de la jornada.

Por su parte, en el Estrecho se espera levante fuerte durante la segunda mitad del día. En Baleares, el viento moderado del noroeste tendrá intervalos fuertes de madrugada, aunque irá perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.

El cierzo soplará con intensidad en el valle del Ebro y podría alcanzar rachas muy fuertes en Tarragona. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE

Bajada de temperaturas y nieblas persistentes: las otras zonas afectadas por el tiempo

La previsión meteorológica también contempla un descenso generalizado de las temperaturas mínimas en la Península. En Baleares, los valores nocturnos bajarán y las mínimas se alcanzarán al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán en las regiones del Mediterráneo, mientras que subirán en el resto del tercio sur peninsular, las montañas de la vertiente atlántica y los Pirineos. En el resto del territorio apenas se esperan cambios significativos.

Otro de los fenómenos destacados serán las nieblas. La Aemet prevé nieblas extensas y densas en la meseta norte, donde podrán ser localmente persistentes, además de brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia, el País Vasco y Cantabria.

También se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular y, de forma localizada, en la meseta norte. En el resto de España predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. En Canarias se esperan intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el norte y este de las islas, con temperaturas sin apenas cambios.