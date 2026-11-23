Yaiza Canosa defendió el valor de los oficios tradicionales y cuestionó el protagonismo que tienen las profesiones tecnológicas en las redes sociales.

La empresaria Yaiza Canosa defendió el valor de los oficios tradicionales frente al auge de la tecnología y la inteligencia artificial (IA). Durante una entrevista en el podcast Actitud Constante cuestionó la falta de reconocimiento social de profesiones como la fontanería, la mecánica, la electricidad y la carpintería.

“Conozco a más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores de IT”, afirmó la emprendedora, que considera que el avance tecnológico no debe hacer olvidar las oportunidades laborales y empresariales que ofrecen los trabajos manuales. En su opinión, la IA debe entenderse como una herramienta para optimizar procesos y no como una amenaza para todos los trabajadores.

Yaiza Canosa reivindica los oficios tradicionales frente al auge de la inteligencia artificial

Canosa explicó que durante años se ha restado importancia al trabajo manual, especialmente por el protagonismo que adquirieron las empresas emergentes y los negocios tecnológicos. Según señaló, las redes sociales también contribuyen a esa percepción, ya que muestran con mayor frecuencia profesiones vinculadas al entorno digital que otros oficios.

“T e metes en redes sociales y ves gente con un cochazo, pero no salen los mecánicos, los electricistas ni los fontaneros porque no tienen visibilidad ”, sostuvo.

Para la empresaria, es necesario recuperar el reconocimiento de estas profesiones y transmitir a las nuevas generaciones que existen alternativas laborales más allá de la programación y el desarrollo tecnológico. También destacó que estos sectores permiten ganar dinero, crecer profesionalmente e incluso crear una empresa propia.

“La inteligencia artificial no nos quita el trabajo”: la advertencia de la empresaria

Canosa también se refirió al temor que genera la inteligencia artificial y cuestionó la idea de que su avance implique necesariamente la desaparición de puestos de trabajo. Desde su perspectiva, el verdadero riesgo está en no aprender a utilizar las nuevas herramientas.

“ Yo creo que la inteligencia artificial no nos quita el trabajo. Creo que el trabajo nos lo va quitar alguien que la sepa utilizar mejor que nosotros ”, afirmó. En este sentido, explicó que la tecnología debe servir para mejorar la productividad y permitir que los trabajadores dediquen más tiempo a tareas de mayor valor para las empresas.

La empresaria sostuvo que la inteligencia artificial debe utilizarse para optimizar procesos y mejorar la productividad. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Montar talleres o empresas tecnológicas: dónde ve Canosa más oportunidades de negocio

La emprendedora también puso el foco en el mensaje que reciben los jóvenes sobre su futuro profesional. En su opinión, no todos tienen que dedicarse a la tecnología ni desarrollar habilidades relacionadas con la programación para construir una carrera de éxito.

“Hay un montón de cosas que la tecnología no llega y no va a llevar nunca”, señaló. Además, insistió en que existen trabajos que, aunque no siempre tengan reconocimiento social, ofrecen oportunidades económicas y posibilidades de crecimiento.

Canosa planteó que se puede emprender tanto en el sector tecnológico como en actividades tradicionales y cuestionó que los negocios digitales sean necesariamente la alternativa más rentable. “La tecnología para mí tiene que ser una herramienta que te dé optimización y que te permite hacer más con menos”, resumió.

Finalmente, comparó las posibilidades de emprender en ambos sectores y dejó una reflexión sobre el potencial de los negocios tradicionales: “ A día de hoy, creo que seguramente haya más posibilidades de triunfar montando muchos talleres que montando muchos SaaS ( Software as a Service) ”.

La empresaria defendió así una visión del emprendimiento en la que la tecnología puede aportar ventajas competitivas, pero no sustituye el valor de los oficios ni convierte al sector digital en el único camino para crear un negocio.