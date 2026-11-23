El Gobierno alemán adjudicó las tres centrales después de que estas resultaran ganadoras en el proceso de licitación para las nuevas instalaciones.

Técnicas Reunidas continúa sumando contratos. La compañía de ingeniería tendrá a su cargo el desarrollo de tres centrales eléctricas de ciclo combinado de gas preparadas para hidrógeno en Alemania para la energética RWE, unos contratos que sumarán más de 1500 millones de euros a los nuevos proyectos adjudicados a la compañía española, según informó esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa explicó al órgano regulador que cada una de las instalaciones tendrá una potencia de entre 800 y 850 megavatios (MW) y estarán ubicadas en Weisweiler, Gersteinwerk y Voerde, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Vale recordar que el pasado 3 de noviembre, tras la resolución del proceso público StromVKG, el Gobierno alemán adjudicó las tres centrales después de que estas resultaran ganadoras en el proceso de licitación para las nuevas instalaciones.

Desde entonces, RWE tomó la decisión final de inversión (FID) y Técnicas Reunidas ya recibió la orden de inicio de la primera central. La firma española desarrollará estos tres proyectos a través de TR Power, su filial especializada en centrales eléctricas de ciclo combinado. TR Power se constituyó el pasado mes de enero para aprovechar las crecientes oportunidades que se están registrando en el sector energético.

En concreto, las dos primeras serán desarrolladas por un consorcio formado por Técnicas Reunidas y la empresa italiana Ansaldo Energia, mientras que la tercera correrá a cargo de otro consorcio integrado por la compañía española y la estadounidense GE Vernova.

De hecho, la multinacional que preside Juan Lladó está iniciando ahora la ejecución del primero de los tres proyectos, tras recibir la orden de inicio de RWE.

Así pues, alcance de los trabajos encargados a Técnicas Reunidas incluirá la ingeniería de diseño del proyecto, el suministro de equipos, la construcción, la puesta en marcha y el arranque de las centrales.

La compañía logró en el primer semestre del año adjudicaciones por 6000 millones de euros. Fuente: Técnicas Reunidas

Ansaldo Energia y General Electric Vernova, por su parte, suministrarán las turbinas de gas y las turbinas de vapor, sus respectivos generadores, los generadores de vapor de recuperación de calor y otros equipos asociados.

Nikolaus Valerius, consejero delegado de RWE Generation SE, destacó que las tres centrales contribuirán a garantizar la seguridad del suministro eléctrico en Alemania, proporcionando capacidad de generación cuando las energías renovables no estén suficientemente disponibles. “Esperamos trabajar en estrecha colaboración (con Técnicas Reunidas) para convertir estos proyectos en modernas centrales eléctricas preparadas para el hidrógeno”, añadió.

Por su parte, Arturo Crossley, director comercial de Técnicas Reunidas, señaló que estas adjudicaciones refuerzan la posición de la compañía en Europa y su apuesta por el negocio de generación eléctrica y la creación de TR Power. Para enseguida subrayar que las nuevas instalaciones permitirán una mayor penetración de las energías renovables, mejorarán la seguridad del suministro y respaldarán la descarbonización del sistema eléctrico alemán.

Cronología

Los contratos EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción) de las tres centrales se adjudicaron a Técnicas Reunidas en 2023 y 2024. Sin embargo, la empresa decidió no incluir las inversiones correspondientes en su cartera de proyectos hasta que las instalaciones hubieran obtenido la adjudicación definitiva del Gobierno alemán, lo que ya ocurrió.

Asimismo, RWE, una de las principales empresas energéticas de Europa, completó la adjudicación a Técnicas Reunidas de las tres centrales eléctricas tras obtener la aprobación del Gobierno alemán, tal como se adelantó.

Proyectos de adjudicaciones de unos 8000 millones en lo que va de año

A los contratos de Alemania, que sumarán más de 1500 millones de euros, fueron precedidos este mismo mes por el desembarco en Suecia de la compañía, donde Técnicas Reunidas obtuvo un contrato de ingeniería de diseño (FEED) con la empresa Alby PtX para el desarrollo de una planta a escala industrial de combustible sintético sostenible para aviación (e-SAF), en la localidad de Alby, en el municipio sueco de Ånge.

El acuerdo con la empresa Alby PtX se inscribe en uno de los principales ejes del Plan Estratégico SALTA de la compañía, que es el reforzamiento de la obtención de contratos centrados en servicios de ingeniería y gestión de proyectos.

Así, dentro de este plan, Técnicas Reunidas aseguró que alcanzará adjudicaciones de proyectos por cerca de 400 millones de euros, lo que le permitirá confirmar su objetivo de llegar a los 500 millones de ingresos por el desarrollo de estas actividades en el año 2028.

Por su parte, la compañía logró en el primer semestre del año adjudicaciones por 6000 millones de euros, mientras la cartera de pedidos asciende a 14.000 millones.