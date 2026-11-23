Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, fue amnistiado por el Tribunal Supremo nueve años después de que se abriera la causa del procés.

El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes 23 de noviembre la amnistía a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, y ha archivado la causa penal abierta contra él en 2017 por el procés. La Sala de lo Penal también ha decretado el sobreseimiento libre para los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que seguían procesados por malversación.

El auto cierra nueve años de procedimiento judicial a seis días de las elecciones generales del 29N. Puigdemont puede regresar a España sin ser detenido por esta causa desde el 6 de octubre, cuando el juez instructor Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de detención. Ahora, el Supremo ha declarado extinguida la eventual responsabilidad penal de los tres por los hechos del proceso.

Por qué el Supremo ha archivado la causa de Puigdemont y qué pedía Vox

El auto confirma la decisión que Llarena adoptó el 3 de noviembre. Ese día, el magistrado dio por concluido el sumario y remitió el procedimiento a la Sala de lo Penal tras asumir la decisión del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía al delito de malversación por el que seguían procesados Puigdemont, Comín y Puig.

Vox, que ejercía la acusación popular, pidió mantener el procesamiento. Alegó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía debía resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a juicio del partido, guardaba relación con la causa. Como alternativa, solicitó al Supremo que consultara al tribunal europeo sobre la aplicación de la ley a la malversación y suspendiera el procedimiento.

La Sala rechazó ambas peticiones. Los magistrados citaron la sentencia del TJUE del 16 de julio y consideraron que ese fallo no respaldaba las dudas expuestas por Vox. El Supremo concluyó que “no se estima necesaria” una nueva consulta a la justicia europea y declaró el sobreseimiento libre.

Cuándo volverá Puigdemont a Cataluña y qué ha dicho sobre su futuro político

Jordi Turull, secretario general de Junts, situó el regreso de Puigdemont después de las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder del partido tiene previsto comparecer el miércoles 25 a las 11:00 horas en el Press Club Brussels Europe, el mismo lugar en el que ofreció su primera rueda de prensa tras salir de España.

Puigdemont había descartado volver durante la campaña electoral y afirmó que decidiría su futuro político una vez en Cataluña. El archivo de la causa le permite presentarse a futuras elecciones. La fecha concreta de su regreso sigue pendiente de confirmación.

La resolución llega cuatro días después de que el expresidente catalán entrara en campaña con una entrevista en El Mundo. Puigdemont atribuyó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, una “ambición desmedida” y aseguró que los socialistas “aceptaron bastante fácil la amnistía” durante las negociaciones para la investidura de 2023.

Puigdemont reacciona con un poema e Illa pide “mirar hacia adelante”

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, junto a Salvador Illa Fuente: EPA OLIVIER MATTHYS

La primera reacción pública de Puigdemont al auto fue compartir en X un poema de Jaume C. Pons Alorda dirigido a sus “queridísimos enemigos”. El líder de Junts explicó que, cuando lo leyó, pensó “que un día tendría la ocasión para recomendarlo”. Este lunes escribió: “El día ha llegado”.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, llamó a “mirar hacia adelante y no quedar atrapados en el pasado”. En un mensaje en X, defendió que “la normalidad no es un punto de llegada”, sino “un punto de partida”.

Turull calificó el auto de “victoria del independentismo sobre el Estado” y aseguró que el retorno de Puigdemont será “en clave de país”. El secretario general de Junts pidió al electorado independentista que acuda a las urnas el 29N y resumió así la posición del partido tras el archivo: “Para nosotros, el ‘procés’ no acaba”.