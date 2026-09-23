¿Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026? (Foto: Shutterstock)

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán durante septiembre la prestación correspondiente a este mes, aunque no todos tendrán el dinero disponible en su cuenta el mismo día.

La Seguridad Social establece que la ayuda se abona mensualmente mediante transferencia bancaria a la cuenta del titular, pero algunas entidades adelantan el ingreso respecto del calendario ordinario.

Para septiembre de 2026, las fechas comunicadas por las entidades sitúan los primeros pagos desde el lunes 21 de septiembre. La mayor parte de los bancos, tienen como fecha prevista entre el 22 y el 25 de septiembre, aunque algunas entidades pueden efectuar el abono más tarde.

¿Qué día paga cada banco el IMV en septiembre de 2026?

Las fechas dependen de la política de cada entidad para procesar los pagos de la Seguridad Social. Por eso, los días que figuran a continuación deben interpretarse como previsiones de cobro y no como un calendario único establecido por la Administración.

¿Qué día paga cada banco el IMV en septiembre de 2026? Fuente: Shutterstock.

Caja de Ingenieros: desde el 21 de septiembre.

Unicaja: 22 de septiembre.

Banco Santander: entre el 22 y el 24 de septiembre.

BBVA: entre el 22 y el 25 de septiembre, con el 25 como fecha más probable.

CaixaBank: desde el 24 de septiembre.

Imagin: desde el 24 de septiembre.

Abanca: desde el 24 de septiembre, aunque algunos clientes podrían recibirlo el día 25.

Banco Sabadell: entre el 24 y el 25 de septiembre.

Openbank: desde el 25 de septiembre.

Cajamar: 25 de septiembre, aunque podría retrasarse hasta el día 30.

ING: desde el 25 de septiembre.

Ibercaja: desde el 25 de septiembre.

Cajasur: 25 de septiembre.

Caja Siete: desde el 25 de septiembre.

Banco Mediolanum: desde el 25 de septiembre.

N26: desde el 25 de septiembre.

Bankinter: entre el 28 y el 29 de septiembre.

Evo Banco: seguirá el calendario de la Seguridad Social, por lo que el ingreso se espera a comienzos de octubre.

Cajas Rurales: la fecha dependerá de cada entidad y provincia, con numerosos pagos previstos para comienzos de octubre.

Las diferencias responden principalmente a los adelantos que aplican los bancos. La normativa del IMV establece el pago mensual mediante transferencia bancaria, pero no fija un día diferente para cada entidad. Por ello, que un beneficiario reciba el dinero antes o después que otro no significa por sí mismo que exista un problema con la prestación.

¿Cuántas personas reciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital?

El IMV alcanza actualmente a millones de personas en España. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a agosto de 2026, la prestación protegió a 2.725.899 personas repartidas en 893.820 hogares.

La nómina de agosto alcanzó los 474,7 millones de euros, mientras que alrededor de 1,1 millones de las personas beneficiarias eran menores de edad.

Estas cifras corresponden a la mensualidad anterior y sirven para mostrar la dimensión actual de la prestación, pero no representan todavía los datos del pago de septiembre.

En términos interanuales, el número de personas protegidas aumentó en 390.346 beneficiarios respecto de agosto de 2025. La evolución refleja el alcance que mantiene el IMV entre los hogares con menores recursos, mientras la Seguridad Social continúa con el abono mensual de la prestación.

Los beneficiarios que reciben el IMV y además buscan empleo también pueden verse afectados por los cambios que preparan la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mejorar el intercambio de información y adaptar los servicios de empleo a la situación de los perceptores.

¿Qué pasa si llega la fecha prevista y todavía no aparece el dinero?

Si el ingreso no aparece en la cuenta en la fecha prevista por el banco, el primer paso consiste en comprobar si la entidad todavía tiene pendiente de procesar el abono. Las fechas adelantadas son previsiones de cada banco y pueden producirse pequeñas variaciones en el momento en que el dinero queda disponible.

Antes de solicitar el IMV, conviene usar el simulador oficial de la Seguridad Social y preparar documentación para el expediente. (Fuente: Shutterstock / Producción propia)

Si el pago no llega después del periodo previsto, conviene revisar el estado de la prestación con la Seguridad Social. También resulta especialmente importante comprobar cualquier comunicación reciente del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando se haya producido un cambio en la situación económica, familiar o administrativa del beneficiario.

En el caso de las personas que reciben el IMV por primera vez, la fecha del primer ingreso puede seguir un procedimiento diferente al de las mensualidades ordinarias. La resolución que reconoce la prestación determina sus efectos económicos y permite establecer los importes que corresponden al beneficiario.