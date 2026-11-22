Bimbo ya pagó más de 31 millones de euros en indemnizaciones en España durante 2024 y 2025, después de cerrar tres plantas y ejecutar varios expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron a más de 600 trabajadores.

Bimbo ya pagó más de 31 millones de euros en indemnizaciones en España durante 2024 y 2025, después de cerrar tres plantas y ejecutar varios expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron a más de 600 trabajadores. La compañía prepara además otros 11,02 millones de euros, provisionados para costes de reestructuración y despidos en 2026.

La información surge de las cuentas de Bimbo Donuts Iberia, según El Español. En 2025 la filial perdió 7,8 millones de euros y redujo su plantilla a 1513 empleados, 163 menos que en 2024.

El cierre de la histórica planta de Valladolid

La planta de Valladolid dejó de operar en 2024, tras un proceso que terminó con 166 despidos. El cierre se anunció en septiembre de ese año, para el 31 de diciembre, según explicó El Cronista España.

Bimbo pagó unos 9,7 millones de euros en indemnizaciones por este cierre. Las instalaciones fueron vendidas a la empresa de transportes Martínez Marcos, que subrogó a parte de los trabajadores. La compañía también acordó la venta de la planta de El Verger, en Alicante, de donde salieron 48 trabajadores.

Bimbo pagó unos 9,7 millones de euros en indemnizaciones por el cierre el Valladolid. Shutterstock

Más de 31 millones en indemnizaciones en dos años

En 2024 la empresa pagó 23,2 millones de euros en indemnizaciones, entre ellos los 9,7 millones de Valladolid y otros 8,3 millones por la reestructuración de la red comercial. En 2025 pagó otros 8,16 millones, en buena parte por el ERE de esa red, que afectaba inicialmente a 352 trabajadores.

A 31 de diciembre de 2025, Bimbo mantenía 11,02 millones de euros provisionados para 2026. La mayor partida, de 6,55 millones, corresponde al ERE de la red comercial.

Pérdidas y caída de ventas en 2025

La filial española registró pérdidas de 7,8 millones de euros en 2025, según el medio citado. Las ventas bajaron un 8,9%, hasta los 517,5 millones, por un menor volumen en categorías como el pan de molde.

El ERE de la red comercial forma parte del proceso que la compañía denomina “plataformizar”, una redefinición de su modelo organizativo y de su red comercial.