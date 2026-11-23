Consulta qué periodos por parto, cuidado de hijos o excedencia cuentan para la jubilación y cuándo puedes pedir al INSS que revise tu pensión.

Una jubilada que tuvo un hijo y, en el momento del parto, no cotizó durante las 16 semanas que toma como referencia la ley puede tener 112 días computables para su pensión de jubilación. También existen reglas para quienes interrumpieron su cotización tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento de un menor o solicitaron una excedencia para cuidarlo. Cada supuesto tiene sus propios requisitos.

Quien ya cobra la pensión contributiva de jubilación puede solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que revise el cálculo si cree que dejó fuera un periodo que le correspondía. La cuantía mensual puede subir si el periodo reconocido modifica el porcentaje aplicado a la base reguladora o, cuando proceda, la propia base. El resultado depende de los datos del expediente y de las reglas aplicables a esa pensión.

Cuándo cuenta la Seguridad Social 112 días cotizados por parto

El artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social reconoce a la solicitante 112 días por cada parto de un solo hijo. Si fue múltiple, se añaden 14 días por cada hijo a partir del segundo. Por ejemplo, un parto de gemelos puede dar lugar al cómputo de 126 días.

La ley excluye este cómputo si la solicitante, como trabajadora o funcionaria en el momento del parto, ya cotizó durante las 16 semanas completas o durante todo el periodo correspondiente en caso de parto múltiple. El formulario oficial de jubilación incluye un apartado para declarar los datos que permiten al INSS valorar el reconocimiento de los días por parto.

Cuándo se pueden sumar hasta 270 días por cuidado de hijos

Si pediste una excedencia para cuidar a tu hijo, ese tiempo puede contar para la jubilación. Así puedes comprobar si el INSS lo incluyó al calcular tu pensión Fuente: Shutterstock Shutterstock

El artículo 236 permite computar hasta 270 días por hijo o menor adoptado o acogido si la cotización se interrumpió por el fin de la relación laboral o porque terminó el cobro de la prestación por desempleo. Esa circunstancia debe producirse dentro del plazo legal, que empieza nueve meses antes del nacimiento o tres meses antes de la adopción o el acogimiento permanente y termina al finalizar el sexto año posterior.

Si la interrupción duró 120 días, el máximo computable por esa interrupción será de 120 días. Este beneficio solo se reconoce a uno de los progenitores, tiene un límite general de cinco años por beneficiario y no sirve para completar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión.

La excedencia por cuidado de hijos tiene una regla propia. Hasta tres años de la excedencia legal por cada hijo o menor en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción se consideran cotización efectiva a efectos de jubilación, conforme al artículo 237. Cuando la excedencia y los días por interrupción concurren en el cálculo de la misma pensión, se aplica el límite conjunto previsto por la ley.

En qué casos puede subir la pensión mensual

La cuantía de la jubilación se calcula a partir de una base reguladora y del porcentaje que corresponda según el tiempo cotizado . Si el INSS reconoce meses que habían quedado fuera y con ellos aumenta ese porcentaje, la pensión puede subir. El aumento depende de cuántos meses completos se añadan y de la escala que corresponda al expediente.

Si ya se aplicaba el 100% de la base reguladora, añadir días por sí solo no eleva el porcentaje ordinario. Aun así, los periodos reconocidos por cuidado de hijos pueden influir en la base reguladora cuando caen dentro de los meses que se usan para calcularla. En ese supuesto, la norma prevé tomar como referencia el promedio de las bases de cotización anteriores a la interrupción.

Cómo pedir al INSS que revise una jubilación ya reconocida

Revisa la resolución de jubilación. Comprueba qué tiempo de cotización y qué porcentaje se utilizaron. Si la discrepancia está en un periodo trabajado o en una base registrada, en Importass puedes consultar los informes de vida laboral y bases de cotización y solicitar que se corrijan los datos. Identifica qué periodo quieres que revise el INSS. Indica si se trata de días por parto, una interrupción de cotización o una excedencia. Adjunta la resolución de la pensión y los documentos que acrediten las fechas y circunstancias de tu caso. Presenta un escrito de revisión. La sede electrónica dispone del servicio “Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones” del INSS para trámites sin un formulario específico. Se puede acceder con certificado digital o Cl@ve.

Si el INSS modifica el importe, el artículo 53 fija, como regla general, hasta tres meses de retroactividad desde la solicitud de revisión. La ley exceptúa de ese límite, entre otros supuestos, las rectificaciones de errores materiales, de hecho o aritméticos.