El INE publicará el 27 de noviembre el indicador adelantado del IPC de noviembre, que permite cerrar casi todo el cálculo. El dato definitivo llegará el 15 de diciembre.

Los jubilados del Régimen General y los autónomos podrían cobrar más en 2027 con la revalorización de las pensiones: la subida prevista ronda el 3,5% y se aplicará desde el 1 de enero.

Así lo establece el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que las pensiones contributivas y el complemento de brecha de género se revalorizan cada año con el valor medio de las tasas interanuales del IPC de los doce meses previos a diciembre. Para 2027 se toma el periodo entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Cuánto más podrían cobrar los jubilados en 2027

La organización Funcas prevé un aumento del 3,5%. Con esa subida, la pensión media de jubilación del Régimen General, que en octubre era de 1735,90 euros mensuales, pasaría a unos 1796,66 euros: 60,76 euros más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la media de 1063,53 euros subiría a unos 1100,75 euros, es decir, 37,22 euros más.

El porcentaje es el mismo para ambos regímenes y la diferencia en euros depende de la pensión de partida: una pensión de 1000 euros pasaría a 1035 euros.

Cuándo se conocerá el porcentaje y desde qué pago se nota

El INE publicará el 27 de noviembre el indicador adelantado del IPC de noviembre, que permite cerrar casi todo el cálculo. El dato definitivo llegará el 15 de diciembre.

La subida tiene efectos desde el 1 de enero de 2027, por lo que la primera mensualidad con el aumento será la de enero de 2027. La Seguridad Social abona las pensiones por mensualidades vencidas.

En 2026 las pensiones contributivas subieron un 2,7%. El IPC de octubre de 2026 se situó en el 4,9%, según el INE, un dato que forma parte de la media de doce meses que determina la subida de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa con las mínimas y con la inflación

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de tramitación urgente del real decreto que fijará las cuantías, según informó la Seguridad Social el 13 de noviembre. Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán una subida mayor.

En 2026 las pensiones contributivas subieron un 2,7%. El IPC de octubre de 2026 se situó en el 4,9%, según el INE, un dato que forma parte de la media de doce meses que determina la subida de 2027.