Cuando una persona fallece sin familiares conocidos, una de las principales dudas es qué ocurre con sus bienes, sus cuentas bancarias y sus propiedades. En España, los artículos 954 a 957 del Código Civil regulan parte de la sucesión intestada y establecen en qué circunstancias puede heredar la Administración cuando no existen familiares con derecho a suceder.

Sin embargo, que no se conozcan parientes no significa que el Estado reciba automáticamente el patrimonio. Antes deben comprobarse los posibles derechos sucesorios de los familiares y determinarse si existe algún heredero legítimo. Si no aparece ninguna persona con derecho a heredar, la Administración correspondiente puede ser declarada heredera abintestato y hacerse cargo de los bienes mediante el procedimiento previsto por la ley.

Qué familiares pueden heredar si una persona fallece sin testamento

Los artículos 954 y 955 del Código Civil establecen las reglas aplicables a determinados parientes colaterales cuando no existen familiares con preferencia en la sucesión. En concreto, el artículo 954 señala que, si no hay cónyuge superviviente, hermanos ni hijos de hermanos, pueden heredar los demás parientes colaterales hasta el cuarto grado. Más allá de ese límite, no existe derecho a heredar por sucesión intestada conforme al régimen común.

Esto significa que la búsqueda de posibles herederos no se limita a los familiares más cercanos. También pueden tener derecho a recibir el patrimonio otros parientes, como tíos o primos, siempre que se cumplan las condiciones legales y no existan familiares con preferencia sucesoria. El artículo 955 añade que, entre esos parientes colaterales, no se establece una distinción por líneas familiares ni una preferencia por el doble vínculo.

La sucesión intestada determina quién recibe el patrimonio cuando no existe un testamento válido. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Por lo tanto, antes de atribuir los bienes a la Administración, debe comprobarse que no existen descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos, sobrinos u otros parientes llamados a heredar según el orden sucesorio del Código Civil.

Cuándo hereda el Estado los bienes de una persona que fallece sin familiares

El artículo 956 del Código Civil establece que, cuando no existen personas con derecho a heredar conforme a las reglas anteriores, la sucesión corresponde al Estado. Esta situación se conoce como sucesión intestada o abintestato, es decir, aquella que se produce cuando no hay testamento válido que determine quién recibe el patrimonio o cuando no existen herederos designados con derecho a suceder.

La Administración puede recibir los bienes si no aparecen familiares con derecho a suceder. Imagen ilustrativa. Fuente: shutterstock

El artículo 957 añade que el Estado asume los mismos derechos y obligaciones que los demás herederos, pero acepta siempre la herencia a beneficio de inventario. Esto significa que su responsabilidad por las deudas hereditarias queda limitada al patrimonio recibido, en los términos previstos por el artículo 1023 del Código Civil.

Además, el artículo 956 determina el destino del patrimonio: una vez liquidada la herencia, el dinero obtenido ingresa en el Tesoro Público, salvo que el Consejo de Ministros acuerde dar a determinados bienes otra aplicación por su naturaleza. El precepto establece también que dos terceras partes del valor del caudal hereditario se destinarán a fines de interés social.