Ratolina comparte diez consejos para detectar descuentos inflados y evitar compras impulsivas este Black Friday. Imagen editada a partir de un fotograma de su canal de YouTube.

Un producto que se anuncia con un 40% de descuento puede costar apenas un 10% menos que de costumbre si la tienda subió el precio antes de la campaña. Es el ejemplo que pone Ratolina, creadora de contenido de belleza, a pocos días del Black Friday del viernes 27 de noviembre. “No te puedes fiar ni de tu madre”, dice al explicar por qué consulta el historial de precios antes de dar por buena una oferta.

La youtuber también cuenta cómo una rebaja sí le salió a cuenta. Pagó 39 euros por un jersey que costaba 60 después de comprobar que llevaba un 90% de lana y un 10% de cachemira. Con ese criterio, repasa diez compras que evitaría este Black Friday, desde prendas cuya etiqueta conviene leer con lupa hasta aparatos que pueden pasar meses sin salir de la caja.

Cómo detectar descuentos inflados y evitar compras por impulso

1. Ofertas que solo parecen buenas por el porcentaje. Para saber cuánto te ahorrarías de verdad, Ratolina aconseja copiar el enlace del producto en un rastreador de precios. Consultar cuánto costaba hace uno, tres o seis meses permite ver si el precio subió justo antes de la promoción o si ya estuvo más barato en otro momento.

2. Aparatos para aficiones que todavía no tienes. Su ejemplo es una panificadora al 50% para alguien que nunca ha hecho pan. A ella le pasó algo parecido con una olla de cocción lenta. Se imaginó que podría dejar la cena hecha mientras trabajaba, pero pasó un mes sin estrenarla y acabó por devolverla. Su consejo es probar primero el hábito y comprar el aparato si compruebas que lo mantienes.

3. Productos que compras por una sola recomendación. La creadora incluye sus propios vídeos en este consejo. Explica que puede cobrar una comisión si alguien compra a través de algunos enlaces de la descripción. También cuenta que un cosmético que a ella le encanta puede dar un resultado muy distinto a otra creadora. Antes de pagar, propone contrastar varias reseñas y buscar opiniones de personas con gustos o necesidades similares a los tuyos.

Qué maquillaje, cosméticos y perfumes recomienda evitar Ratolina

4. Maquillaje que nunca te pondrías. Una paleta de sombras de 6 euros puede parecer una ganga, pero Ratolina sabe que suele recurrir a tonos tierra y marrones. También pone el ejemplo del labial Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Es uno de los más conocidos de la marca, pero ella dice que el tono no le favorece y que gastarse 30 euros en él sería tirar el dinero.

5. Cosméticos que solo conoces por su éxito en redes. Ratolina menciona el sérum en espray de trufa blanca de d’Alba, que vio recomendado como fijador de maquillaje pese a que su función principal, según explica, es hidratar la piel. Aconseja revisar qué hace la fórmula y si cumple la función que buscas antes de comprar un producto que aparece en todas partes.

6. Perfumes que nunca has probado en tu piel. Cuenta que más de una vez se dejó convencer por una reseña y por una lista de notas que parecía hecha para ella. Cuando abrió uno de esos frascos en casa, dice que olía a perro mojado. “Enhorabuena, acabas de comprar un pisapeles con líquido dentro”, bromea. Su consejo es probar la fragancia sobre la piel, dejar pasar unas horas y, si puedes, repetir la prueba otro día.

Qué mirar en la etiqueta de un jersey, un abrigo o unos zapatos

7. Básicos que eliges solo por el tacto. Para camisetas interiores, calcetines y otras prendas que lleva en contacto con la piel, Ratolina suele buscar algodón o lana. También distingue para qué las va a usar. Para el deporte, por ejemplo, señala que el algodón puede empaparse de sudor. El tacto en la tienda es solo una parte de la decisión.

8. Camisetas y jerséis que destacan la cachemira en el nombre. En el vídeo compara una camiseta con un 11% de cachemira con otra de lana merina al 100% que costaba 5 euros más. El jersey que compró por 39 euros tenía todavía menos cachemira, un 10%, pero el resto era lana. Por eso aconseja comprobar qué fibra compone la mayor parte de la prenda antes de decidir si la rebaja compensa.

9. Abrigos de mezcla de lana sin revisar el tejido exterior. La youtuber compara un abrigo de H&M que rondaba el 60% de lana con otro de & Other Stories cuya capa exterior era de lana al 100%. Cuando grabó el vídeo, había unos 50 euros de diferencia. Si ya tienes un presupuesto para el abrigo, propone comparar la composición de ambos modelos y ver a cuánto queda cada uno con el descuento.

10. Zapatos que ya resultan incómodos al probártelos. Ratolina cuenta que ha caminado más de 10.000 pasos con unas botas de cuero que eligió porque eran cómodas y pesaban poco. Es el tipo de compra para el que sí esperaría una rebaja. Si el par ya te aprieta o te pesa en la primera prueba, aconseja dejarlo pasar aunque cueste mucho menos.