El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en septiembre a 905.792 hogares españoles, 128.868 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento del 16,6%, según la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), publicada este miércoles.

En esos hogares viven 2.761.686 personas, 391.707 beneficiarios más que en el mismo mes del año anterior, un aumento del 16,5%.

El ingreso mínimo vital llega ya a más de 2,7 millones de personas en toda España. Fuente: Shutterstock Shutterstock AI Generator

La cuantía media de la prestación se sitúa en 501,5 euros mensuales por hogar, lo que elevó la nómina de septiembre a cerca de 479,3 millones de euros. Desde su puesta en marcha, el IMV ha amparado a más de 1,3 millones de hogares y ha protegido a cerca de 3,9 millones de personas.

Las mujeres y los menores: principales beneficiarios del IMV

Los datos del INSS reflejan que las mujeres representan el 53,4% de los beneficiarios de la prestación. En septiembre, 616.641 mujeres figuraban como titulares, el 68% del total.

Los menores ocupan también un lugar central en la cobertura del IMV. Más de dos tercios de las familias perceptoras tienen menores a cargo (617.292 hogares, el 68,1% del total), y el 40,3 % de los beneficiarios (1.114.184 personas) son menores de edad.

Por eso, la edad media de los beneficiarios es de 28,7 años, y desciende hasta los 20,3 años si se excluye a los titulares.

Las mujeres y los menores de edad son los principales beneficiarios de la prestación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El complemento por hijo amplía la protección del IMV

El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que amplía la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo, benefició en septiembre a 631.778 hogares. La ayuda media fue de 67,7 euros por menor y de 123,7 euros por hogar.

La cuantía del complemento varía según la edad del menor: 115 euros al mes para los menores de 3 años, 80,5 euros para los que tienen entre 3 y 6 años y 57,5 euros para los de entre 6 y 18 años.

Con información de EFE-.