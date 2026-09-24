La Seguridad Social puede pagar hasta 5101 euros al mes por el nacimiento de un hijo en estos casos: estos son los requisitos. Fuente: Shuttersstock.

Tener un hijo puede dar acceso a distintas ayudas económicas en España en 2026, aunque la cuantía y las condiciones dependen de la situación laboral, los ingresos y las características de cada familia. Entre las principales prestaciones está la de nacimiento y cuidado del menor, que abona la Seguridad Social durante el periodo de permiso correspondiente.

La p restación puede alcanzar los 5.101,20 euros mensuales en los casos en los que la persona beneficiaria tenga una base reguladora suficiente para llegar al límite máximo. Además, existen otras ayudas para familias numerosas o monoparentales, hogares con bajos ingresos, nacimientos múltiples, madres trabajadoras y familias con hijos con discapacidad.

¿Quién puede cobrar hasta 5101 euros por el nacimiento de un hijo?

La prestación por nacimiento y cuidado del menor sustituye a las antiguas prestaciones diferenciadas de maternidad y paternidad. La Seguridad Social abona un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, con el límite establecido para 2026.

¿Quién puede cobrar hasta 5101 euros por el nacimiento de un hijo? Fuente: Shutterstock Shutterstock

El importe máximo puede alcanzar los 5.101,20 euros, cantidad que se corresponde con la base máxima de cotización fijada para este año. Por tanto, no se trata de una ayuda de 5.101 euros que se entregue de forma automática tras el nacimiento, sino del límite máximo de la prestación durante el periodo en el que se percibe.

Para acceder a ella es necesario estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, además de acreditar un periodo mínimo de cotización. Este requisito varía en función de la edad de la persona beneficiaria.

La prestación corresponde a los progenitores que cumplan las condiciones establecidas y se percibe durante el permiso por nacimiento y cuidado del menor. La duración y las condiciones del permiso determinan el periodo durante el cual se cobra el subsidio.

¿Qué otras ayudas existen por tener un hijo en 2026?

Además de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, la Seguridad Social contempla una ayuda de hasta 1000 euros en un pago único para determinados nacimientos o adopciones en familias numerosas, monoparentales o cuando alguno de los progenitores tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Esta prestación está condicionada a determinados límites de ingresos.

¿Qué otras ayudas existen por tener un hijo en 2026? Fuente: Shutterstock

También existe una prestación económica por parto o adopción múltiple. Se concede cuando nacen o se adoptan dos o más hijos de forma simultánea y su importe depende del número de menores: dos hijos, tres hijos o cuatro o más hijos.

Las familias que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital pueden acceder además al Complemento de Ayuda para la Infancia. En 2026, las cuantías son de 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros para los mayores de tres y menores de seis años y 57,50 euros para los menores de 18 años que se encuentren en el tramo correspondiente.

Por otra parte, las madres trabajadoras pueden acceder a la deducción por maternidad de hasta 1200 euros anuales, que puede cobrarse de forma anticipada a razón de 100 euros al mes por cada hijo menor de tres años cuando se cumplen las condiciones fiscales. También existen deducciones específicas para familias numerosas y otros supuestos familiares.

En algunas comunidades autónomas hay, además, ayudas propias. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid contempla una prestación de 500 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para determinados supuestos de embarazo, maternidad y adopción, siempre que se cumplan los requisitos de edad y renta establecidos por la Administración regional.