El PSOE incluye la medida en su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha propuesto crear un impuesto a las grandes fortunas de más de 100 millones de euros, con el que prevé recaudar unos 2000 millones de euros anuales para financiar vivienda y ayudas sociales.

La iniciativa busca destinar esos fondos a financiar medidas como una prestación por crianza, una mayor inversión en vivienda y la mejora de los servicios públicos, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

El anuncio fue realizado este lunes por el candidato del PSOE a la reelección a través de sus redes sociales. La propuesta forma parte del programa electoral socialista para las elecciones del próximo 29 de noviembre y apunta a incrementar la contribución fiscal de los patrimonios más elevados. Según el partido, la medida no afectará a las clases medias, los ahorradores ni los pequeños y medianos empresarios.

El PSOE propone gravar los patrimonios superiores a 100 millones de euros

En su mensaje, Sánchez recordó que la desigualdad de renta se ha reducido “a mínimos históricos”. Sin embargo, advirtió de que “el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza” y que “su peso no deja de crecer desde 2010”.

El PSOE sostiene que existe una diferencia entre la carga fiscal que soportan los trabajadores y la de los patrimonios más elevados. “Muchas de estas grandes fortunas consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal”, expresa el partido en un comunicado remitido a los medios.

Por este motivo, la formación plantea cerrar las vías que “permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto”. El objetivo, según explica, es que “quienes más tienen contribuyan como les corresponde”.

La recaudación prevista se destinaría a vivienda, prestaciones por crianza y servicios públicos. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué consiste el nuevo impuesto y a quiénes afectará

La propuesta establece un gravamen dirigido exclusivamente a las personas con patrimonios superiores a los 100 millones de euros. El PSOE ha incluido esta iniciativa en su programa electoral y asegura que no supondrá una carga adicional para las clases medias ni para los pequeños ahorradores y empresarios.

En este sentido, el partido insiste en que “es un impuesto a unos pocos para mejorar la vida de millones de personas”. La medida busca modificar la contribución de las grandes fortunas al sistema tributario y limitar los mecanismos que les permiten reducir proporcionalmente sus obligaciones fiscales.

“ Queremos que España esté a la vanguardia de la justicia fiscal . Defendemos en Europa y en el mundo un impuesto mínimo global a las grandes fortunas, por lo que debemos empezamos aplicándolo en nuestro país ”, añade el PSOE.

2000 millones de euros de recaudación para políticas públicas

El Gobierno prevé obtener unos 2000 millones de euros anuales con este nuevo impuesto. La recaudación se destinaría a financiar distintas políticas públicas, entre ellas una prestación por crianza, una mayor inversión en vivienda y mejoras en los servicios públicos.

La iniciativa se enmarca en la propuesta socialista de aumentar la aportación de los patrimonios más elevados para financiar medidas de bienestar social. Desde el PSOE defienden que la recaudación permita reforzar los recursos destinados a la población y reducir las diferencias económicas.

“Frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen”, los socialistas defienden que “quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos”.