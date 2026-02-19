El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se consolida como una herramienta estructural del sistema de protección social español. La Seguridad Social confirmó que la ayuda mantiene carácter indefinido para todos aquellos beneficiarios que continúen cumpliendo las condiciones exigidas por la normativa vigente. Desde su creación, el IMV ha protegido a más de 3,4 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de menores. La media de edad de los beneficiarios se sitúa en 28,4 años, un dato que refleja su impacto entre jóvenes en situación de vulnerabilidad. En enero de 2026, la prestación llegó a 798.312 hogares donde residen 2.441.675 personas, con una cuantía media de 546,8 euros mensuales por hogar. El rasgo distintivo del IMV es su duración indefinida. La prestación se mantiene activa mientras el beneficiario o la unidad de convivencia acrediten que continúan en situación de vulnerabilidad económica y cumplen los requisitos legales. La Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realiza controles periódicos para verificar ingresos, patrimonio y composición familiar. Si se detectan cambios que alteren las condiciones de acceso, la ayuda puede revisarse, ajustarse o extinguirse. En enero de 2026, la prestación incorporó una subida media del 11,4%. La nómina total ascendió a 457,7 millones de euros, lo que refuerza el papel del IMV como pilar de la política social del Estado. El acceso al IMV requiere residencia legal y efectiva en España durante al menos un año continuado, salvo excepciones previstas para víctimas de trata, violencia de género o menores incorporados a la unidad familiar. El domicilio se acredita mediante certificado de empadronamiento. También se exige situación de vulnerabilidad económica. La evaluación contempla ingresos, rentas, patrimonio neto y activos no societarios. Además, la unidad de convivencia debe estar constituida durante un mínimo de seis meses, circunstancia que se demuestra con libro de familia, registros civiles o datos padronales. Uno de los elementos clave es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), integrado dentro del IMV. En enero, 552.300 hogares lo percibieron. La ayuda media alcanzó los 66 euros por menor y 119,7 euros por hogar con menores.