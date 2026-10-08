Esta ayuda de la Seguridad Social permite a más persona acceder al IMV. Fuente: Shutterstock.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido desde su creación en 2020 en una de las principales prestaciones de la Seguridad Social para hogares en situación de vulnerabilidad económica. En septiembre de 2026, la ayuda alcanzó a 905.792 hogares en los que viven 2.761.686 personas, mientras que desde su puesta en marcha ya ha protegido a cerca de 3,9 millones de personas.

La prestación también tiene un peso importante entre la población joven. En enero de 2026, la edad media de las personas beneficiarias era de 28,31 años, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, el Gobierno ha introducido cambios para facilitar el acceso de determinados jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El IMV nació en mayo de 2020 mediante el Real Decreto-ley 20/2020 como una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad. La regulación quedó establecida posteriormente por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre.

¿Qué jóvenes pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital aunque vivan con sus padres?

La Seguridad Social señala entre los beneficiarios individuales a las personas de al menos 23 años o más que compartan domicilio con una unidad de convivencia, pero que no estén integradas en ella. Además, no pueden estar casadas ni formar una pareja de hecho, salvo las excepciones previstas por la normativa.

El IMV nació en mayo de 2020 mediante el Real Decreto-ley 20/2020 como una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social. Shutterstock

En el caso de los menores de 30 años, existe un requisito adicional. La Ley del Ingreso Mínimo Vital exige acreditar que la persona ha vivido de forma independiente en España durante al menos los dos años anteriores a la solicitud. Para demostrar esa independencia, debe acreditar que tuvo un domicilio distinto del de sus padres, tutores o acogedores durante ese periodo y que permaneció al menos 12 meses, continuados o no, de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social o en una mutualidad de previsión social alternativa al régimen de autónomos.

Por tanto, un joven de 23 a 29 años que actualmente haya vuelto a vivir con sus padres puede acceder al IMV como beneficiario individual si acredita las condiciones exigidas.

La normativa también contempla excepciones a los requisitos de independencia en determinados supuestos, entre ellos las víctimas de violencia de género, las personas sin hogar, quienes hayan iniciado trámites de separación o divorcio, las víctimas de trata o explotación sexual y quienes procedan de un centro penitenciario tras una privación de libertad superior a seis meses.

¿Cuánto puede cobrar un beneficiario individual del IMV en 2026?

La cuantía del IMV no es una cantidad fija que todos los beneficiarios reciban de forma automática. La Seguridad Social calcula la prestación como la diferencia entre la renta garantizada que corresponde al solicitante y sus ingresos computables, siempre que el resultado alcance al menos los 10 euros mensuales.

Para 2026, la renta garantizada para un beneficiario individual es de 733,60 euros al mes. Esta cantidad corresponde al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce. En determinados casos puede aumentar un 22% si el beneficiario tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Además de cumplir los requisitos específicos para ser considerado beneficiario individual, el solicitante debe acreditar residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. La Seguridad Social también establece límites de patrimonio: en 2026, para un beneficiario individual, el patrimonio neto sin contar la vivienda habitual no puede alcanzar los 26.409,60 euros .

Antes de solicitar el IMV, conviene usar el simulador oficial de la Seguridad Social y preparar documentación para el expediente. Shutterstock / Producción propia

La solicitud puede realizarse a través del servicio habilitado por la Seguridad Social para el Ingreso Mínimo Vital, que también dispone de un simulador para comprobar si se cumplen las condiciones y calcular de forma aproximada la cuantía que podría corresponder.